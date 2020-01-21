高通发布三款4G处理器：骁龙720G/662/460

IT之家1月21日消息 高通公司发布了三款4G新SoC：专注于游戏的骁龙720G，中档骁龙662和入门型骁龙460。这三款芯片组均标配有Wi-Fi 6、蓝牙5.1，并且它们是第一个支持印度导航（NavIC）卫星定位系统的处理器，还提供了改进的AI和影像功能。

骁龙720G移动平台

通过利用来自顶级移动平台的Snapdragon Elite Gaming部分特性，骁龙720G可以提供流畅的HDR游戏、动态色域和对比度、逼真的沉浸式游戏场景，并通过Qualcomm aptX Adaptive实现高品质的声画同步。在游戏之外，凭借Qualcomm Spectra 350L ISP，用户不仅能够在移动终端上畅享家庭影院般的HDR浏览和超流畅的视频直播，还可以拍摄4K视频或捕捉1.92亿像素照片。

骁龙720G还支持最新的第五代Qualcomm AI Engine，集成了增强的Qualcomm Hexagon张量加速器，支持一系列全新AI体验，包括游戏、拍摄、语音助理和几乎始终在线的情境感知。骁龙720G集成的骁龙X15 LTE调制解调器支持三载波聚合、双载波4x4 MIMO以及256-QAM调制，下载速率高达800 Mbps。此外，对于在线游戏和浏览网页的使用场景，集成FastConnect 6200子系统的骁龙720G在Wi-Fi速度和覆盖范围上是采用单天线终端的2倍；并且还支持Wi-Fi 6关键特性，比如支持多用户MIMO的8x8探测，与竞品Wi-Fi 6终端相比可实现性能翻倍，还包括目标唤醒时间高达67%的能效提升，并支持完整的WPA3安全套件，同时还集成了支持先进音频功能的蓝牙5.1。此外，骁龙720G还通过8纳米工艺制程和升级的CPU架构为用户提供更低功耗、更高性能。

骁龙662移动平台

通过全新的Qualcomm Spectra 340T ISP，骁龙662首次在骁龙6系中实现了对三摄像头及平滑变焦的支持。更强劲的ISP能够支持HEIF照片格式，以一半的文件大小存储高品质图像。支持Hexagon向量扩展内核（HVX）的第三代Qualcomm AI Engine与Qualcomm Spectra 340T ISP一起，还将赋能一系列基于AI的用户体验，比如虚拟头像、夜景拍摄以及面部和语音认证等。骁龙662还搭载了全新的骁龙X11 LTE调制解调器，利用双载波聚合、2x2 MIMO和256-QAM调制，可以实现高达390 Mbps的下载速率和150 Mbps的上传速率。

骁龙460移动平台

骁龙460是面向新一代大众市场智能手机的移动平台，在骁龙4系中实现了性能的巨大飞跃，同时在连接、AI和拍摄等方面也有显著的提升。骁龙460首次在骁龙4系中引入CPU性能内核以及新的GPU架构，分别实现了70%和60%的性能提升。整体系统性能是前代平台的2倍。

骁龙460还首次在骁龙4系中引入了支持HVX的Hexagon处理器，因此通过对第三代Qualcomm AI Engine的支持再加上Qualcomm传感器中枢，可为拍摄和语音助理带来全新的AI体验。Qualcomm Spectra 340 ISP是骁龙460为骁龙4系引入的另一新特性，使该平台可以支持拍摄画质出色的照片以及三摄像头。集成的骁龙X11 LTE调制解调器可带来高达390 Mbps的下载速率和150 Mbps的上传速率。

Qualcomm Technologies, Inc.副总裁兼Qualcomm印度总裁Rajen Vagadia表示：“5G正在全球范围内迅速部署，但同时我们仍然认为4G在为印度消费者提供宽带连接方面发挥了显著作用。未来4G在包括印度在内的很多地区将仍是关键的网络连接技术，因此Qualcomm Technologies将持续关注4G领域。我们的目标是支持合作伙伴继续打造值得信赖的产品，为消费者提供顺畅的连接和卓越的移动体验。”