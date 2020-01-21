内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>耳机音频

小米有品MORROR ART透明蓝牙音箱图赏：悬浮歌词，复古又新潮

2020/1/21 15:54:52来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

前不久，小米有品开启了MORROR ART 悬浮歌词透明蓝牙音箱的众筹活动，这款音箱采用了透明设计，可悬浮显示情绪歌词，众筹价2999元。目前，MORROR ART 悬浮歌词透明蓝牙音箱已经抵达IT之家，小编首先为大家送上精美的开箱图赏。

从外观上看，MORROR ART蓝牙音箱外壳采用6系铝合金材质，结合喷砂和阳极氧化工艺，不但抗氧化、耐腐蚀，还拥有出色的表面质感。同时，表面还采用了钻石切割领域的CNC切割技术，边缘细节丰富，线条优雅。

这款音箱的机身尺寸为525mm×140mm×322mm，最显眼的是音箱腔体中间是一块显示屏，用的是AR镀膜玻璃，配合日本三菱株式会社的背光技术，打造出了一种镂空的视觉效果，同时，音箱方方正正的造型和配色也呈现出复古的风格。

MORROR ART蓝牙音箱支持MoodLyric情绪歌词功能，能通过对歌曲风格的实时分析，在显示屏上呈现出契合音乐情绪的“动态悬浮歌词”。在欣赏音乐的情况下，MoodLyric还预设了动态悬浮图形，视觉上看起来很酷。

音质方面，MOROR ART悬浮歌词透明蓝牙音箱搭载了两枚100mm大小的发声单元，同时可升级的32位控制单位，支持主观声学调试专家精校的3S调音模式，可以适应各种音乐风格，同时还有SoundHiFi高保真模式、SweetVocal甜嗓模式、SuperRhythm节奏模式等。

最后，这款音箱还支持蓝牙 Ver4.2技术，在无遮挡的情况下，有效传输距离可达 10 米。可以做到传输速度快捷稳定，不掉线。 

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米有品蓝牙音箱

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    