小米有品MORROR ART透明蓝牙音箱图赏：悬浮歌词，复古又新潮

前不久，小米有品开启了MORROR ART 悬浮歌词透明蓝牙音箱的众筹活动，这款音箱采用了透明设计，可悬浮显示情绪歌词，众筹价2999元。目前，MORROR ART 悬浮歌词透明蓝牙音箱已经抵达IT之家，小编首先为大家送上精美的开箱图赏。

从外观上看，MORROR ART蓝牙音箱外壳采用6系铝合金材质，结合喷砂和阳极氧化工艺，不但抗氧化、耐腐蚀，还拥有出色的表面质感。同时，表面还采用了钻石切割领域的CNC切割技术，边缘细节丰富，线条优雅。

这款音箱的机身尺寸为525mm×140mm×322mm，最显眼的是音箱腔体中间是一块显示屏，用的是AR镀膜玻璃，配合日本三菱株式会社的背光技术，打造出了一种镂空的视觉效果，同时，音箱方方正正的造型和配色也呈现出复古的风格。

MORROR ART蓝牙音箱支持MoodLyric情绪歌词功能，能通过对歌曲风格的实时分析，在显示屏上呈现出契合音乐情绪的“动态悬浮歌词”。在欣赏音乐的情况下，MoodLyric还预设了动态悬浮图形，视觉上看起来很酷。

音质方面，MOROR ART悬浮歌词透明蓝牙音箱搭载了两枚100mm大小的发声单元，同时可升级的32位控制单位，支持主观声学调试专家精校的3S调音模式，可以适应各种音乐风格，同时还有SoundHiFi高保真模式、SweetVocal甜嗓模式、SuperRhythm节奏模式等。

最后，这款音箱还支持蓝牙 Ver4.2技术，在无遮挡的情况下，有效传输距离可达 10 米。可以做到传输速度快捷稳定，不掉线。