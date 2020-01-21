三星Galaxy A51手机即将登陆美国

IT之家1月21日消息 作为全球机型三星A50的继承者，A51依旧担任起了登陆全球市场的艰巨任务。

最新Wi-Fi联盟认证表明，A51将会在美国市场推广。认证表明该设备为SM-A515U型号，并且末尾的“U”表示运营商锁定的美国设备。进一步的固件泄漏表明，该手机将通过AT&T，T-Mobile，Verizon和Sprint出售。

也有传言称Galaxy A51将采用5G版本，该版本将在韩国首次亮相，但稍后可能还会推广到其他地区。

三星Galaxy A51搭载Exynos 9611和8GB的RAM，运行基于Android 10的One UI 2.0，并具有128GB的内置存储空间；此外还带有microSD卡插槽，可将存储扩展到512GB。

三星Galaxy A51具有6.5英寸20:9的Infinity-O Super AMOLED中置打孔屏，采用屏下指纹，前置摄像头为3200万像素。L型四摄像头为48MP主镜头+12MP超广角（123度），还有两个5MP摄像头。电池容量为4000mAh电池，具有15W快速充电。

目前这款手机已经在欧洲市场开售，价格为340欧元（约合人民币2590元）起。