DxOMark预告：索尼Xperia 5摄像头评分明天呈现！

IT之家1月21日消息 今天晚间，DXOMARK官方宣布，索尼Xperia 5摄像头评分明天呈现。去年11月，DxOMARK官方公布了索尼Xperia 5手机的前置摄像头得分，总分得到79分；这比索尼Xperia 1手机高了一分。

索尼Xperia 5最早在IFA 2019上发布，其采用了6.1英寸21:9“带鱼”屏幕，配备了高通骁龙855处理器，内存为6GB，存储空间为128GB，屏幕方面，索尼Xperia 5采用了21:9、6.1英寸Full HD+（2,520 x 1,080像素）HDR OLED显示屏结合杜比全景声（DolbyAtmos），带来与众不同的沉浸式娱乐体验。

与Xperia 1一样，Xperia 5也具有10bit色深显示，可实现更加鲜艳自然的颜色显示与更深邃的黑色。该显示屏与索尼开发的影像处理器一起支持宽广的色域空间ITU-R BT.2020以及带有Illuminant D65的DCI-P3。

据了解，索尼Xperia 5手机共有晶蓝、酒红、钻黑和霜灰四色可选，前后面板采用康宁大猩猩玻璃六代，并且具备IP65 / IP68级别防水防尘，手机的尺寸为158 x 68.3 x 8.2 mm，重量约164g，电池容量为3140mAh。

值得一提的是，此前索尼Xperia 1的相机评测在DxOMark榜单中获得了91分的成绩，实际上这个分数并不算高。在去年索尼Xperia 5的国行发布会之后的专访中，索尼高管曾向IT之家回应了这个问题。

索尼表示，并不清楚他们基于哪些细分项目来打分，仅从评分来看确实得分不高。索尼表示，我们在AF性能方面的提升得到了媒体和市场的好评，很遗憾这些却并没有纳入他们的打分项目，特别是10张/秒支持AF/AE追踪的高速连拍，电影大师APP，以及眼部对焦等索尼独有的拍摄功能，如果纳入这一打分项目，我们相信会有不错的成绩表现，从这个意义上说，评分似乎有失完整客观。

索尼Xperia 5后置采用了1200万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦摄像头，从参数来看并不算太亮眼，不过好在Xperia 5三镜头相机系统融合了来自索尼微单的眼部对焦技术，可实现高达10张/秒（AF / AE跟踪）的高速连拍，还支持最高可达30 fps的AF/AE检测，同时还内置了由索尼电影摄影机CineAlta 提供技术的 “电影大师”APP，可设置专业的拍摄参数和色彩风格来录制影片。

至于DXO的评分具体会是多少尚不清楚，IT之家将持续关注。