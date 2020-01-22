燃油车不环保？电动车续航困难？也许你该试试太阳能汽车

新发布的“Lightyear One”太阳能电动汽车，一次充电可行驶440英里。不过，现在我们还无法驾驶这辆汽车，因为总部位于荷兰赫尔蒙德的Lightyear团队目前尚未获得在美国上路的许可证。但我们都知道，太阳能家用汽车是未来的趋势，当我体验时，我感觉仿佛坐进了一辆属于未来的汽车中。

太阳能汽车一直以来，都似乎是一种遥不可及的幻想，因为甚至像特斯拉这样的电动汽车公司都还没有投入此类汽车的生产，但“Lightyear One”创始人认为，这类汽车终有一天能与汽油动力和电动汽车相媲美。

而变化的确正在发生。彭博社关于新能源汽车的数据报道显示，第一次售出一百万辆电动汽车，花了大约五年的时间；而第二个一百万辆电动汽车，就只花了一年半的时间；2018年底，在达到第三个一百万里程碑后，仅用了六个月的时间，便售出了第四个一百万辆电动汽车。

也许关于这类汽车最酷的事情是，它车身上的太阳能板覆盖了整辆汽车。

Lightyear团队的首席技术官Arjo van der Ham在接受采访时表示，无法透过后窗向外看，并不会有什么影响。司机可以通过在车门把手附近的显示屏上看到两个侧面反光镜摄像机，从而看到车后的内容。该公司还将安装一个中央后视镜和侧视镜，可提供车后的全景视野。摄像头还可以通过人工智能识别风险，例如进入驾驶员视线盲区时，会有警报提示。

相关细节

Lightyear首席执行官兼联合创始人Lex Hoefsloot在接受采访时说，电子设备都移到了汽车的前部。这款汽车实际上有四个引擎，每个车轮各一个。“这意味着它可以对行驶变化做出快速反应，还可以改善汽车的空气动力学性能。”

在整辆汽车上，有1000个小太阳能板，吸收阳光并将其转化为电能。Hoefsloot说，它们比房屋屋顶上的瓷砖还要小，主要是为了适应弯曲的车顶。太阳能板的颜色虽然略有不同，但从远处看，车上像是有一条全黑的条纹。

该车可容纳大约五个成年人，行李箱空间达780升。该汽车具有60千瓦时的电池，并能以每小时12公里续航里程的速度充电，同时它也可以使用电动汽车充电站，这将使汽车在一小时内达到507公里的续航里程。

Hoefsloot说：“我们正在不断改进，提高耐用性和舒适性。这是第一辆无需大量充电即可真正驾驶的电动汽车。汽车可以每小时行驶100英里，并且在八秒内提速到60。通过太阳能充电，在四个小时的车程中，“Lightyear One”可再提供将近50公里行程所需要的能量。它的底盘由铝制成，非常轻。

该公司计划从2021年开始在荷兰生产大约946辆此类汽车，后续将与欧洲的一家制造商合作，扩大产量。

内部设计

按下汽车侧面的按钮即可打开车门。车辆仪表板区域的中间有一个大红色按钮，是安全停车功能；还有用于仪表板数据和信息资讯显示的几个显示屏。

Hoefsloot说，热量会均匀地吸收在太阳能板上，并且汽车具有隔热功能，因此您不必担心太阳能电池产生过多的热量。他说：“目前，该原型车辆涵盖的只是最低限度的功能。”这辆车车身较长，因此对乘客具有良好的防撞保护，内部设计还会继续改进。

团队来源

五位创始人组成的团队于2016年开始研发工作，而这款演示车是他们展示的第一款汽车，未来的款型会将更加完善。Van der Ham表示，他们参加了澳大利亚的世界太阳能竞赛。“在那之后，我们将学生时期自制的汽车带到了世界各地。开始有人问我们什么时候可以买到这样的车。到2015年，我们几乎都毕业了，就成立了公司。我们想为环保做些事情，希望可以使这个世界变得更美好。”

电动汽车还不是真正可持续的，因为它们仍然必须从电网中汲取电力，这是一种“灰色技术”，并没有达到真正的可持续性。

太阳能的优势

太阳能汽车之所以更具可持续性，一个重要因素就是它的高效。你可以摆脱油箱，并重新设计发动机，使其体积更小、占用更少的空间，从而为汽车提供更多的电池充电能力。

他说：“一辆汽车，如果我可以用相同的能量行驶更长的里程，那么就变得更加高效。因此，这辆车的效率大约是特斯拉的两倍。一年内，太阳能充电可以为您带来约8000英里的零成本驾驶体验。”

面临的挑战

其实，我们很难在汽车上安装足够的太阳能电池以实现足够的充电。Hoefsloot说：“我们面临的一个很大的困难就是安装大面积的太阳能电池，同时还能使汽车具有很好的空气动力学性能，并且又能为人们提供舒适的座椅。该车底盘较低，并且对于家用车而言，空间非常紧凑。我们专注于制造超高效的汽车，其余的空间设计等问题将交由我们的合作伙伴来解决。”

未来发展

预计首批汽车将于2021年底上市，起售价为13.5万美元。其目标是到2023年实现约10万辆汽车的销售，价格降至5.5万美元。到目前为止，Lightyear团队已经筹集了大约3000万美元，并且正在筹集更多资金，其旗下也拥有120名员工。该公司正在使用更多现成的零件来降低成本。

总体而言，这款车在实用性和可持续性之间取得的平衡，给我留下了深刻的印象。几年后，我相信这个概念将给汽车制造商带来更大的压力，汽车将逐步走入可持续发展时代。