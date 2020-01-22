纽约有个神秘实验室，专门破解涉案iPhone

外媒《Fast Company》近日报道了一间神秘的高科技取证实验室，它由纽约曼哈顿地区检察官Cy Vance Jr.主导，耗资千万美元建造，专门用于破解案件中的被锁定的证物手机，例如iPhone。

报道称，该实验室配备了“令人吃惊的硬件”和一组技术专家，其中许多人是退役军人。实验室有信号屏蔽室，可防止调查中使用的iPhone被远程访问，以防被远程擦除。

手机信号屏蔽间（图片来自FAST Company）

据说Vance法官的这个团队有数千部iPhone处于破解的不同阶段。有一台每秒产生2600万组随机密码的超级计算机，一台可以取出内存芯片的机器，还有修复受损设备的专用工具，使它们可以再次访问。需要破解的手机被连接到计算机上，由计算机生成密码，以进入iPhone，“有时需要通过数万个数字组合”。

在这家公司工作的人，也试图通过手机机主的生日、重要纪念日和其他信息来缩小查找iPhone密码的可能性。专有的工作软件跟踪记录实验室中的所有手机，包括它们的软件及其重要性，或者哪一款可能使用第三方解决方案破解。

Vance法官一直是苹果公司保密政策的主要批评者，并呼吁政府出台反加密立法，使执法人员更容易进入刑事调查所需的iPhone手机。据他说，82%的智能手机进入了这个实验室的时候是锁定的，实验室可以破解其中“大约一半”。

实验室里工作的密码学家Boris（图片来自FAST Company）

苹果公司频繁的系统更新让入侵iPhone的过程更加复杂，这使得即时破解iPhone难度倍增。“从执法的角度来看，首先，时间对我们很重要” Vance认为，苹果和谷歌阻止执法人员进入智能手机是“不公平的”。他认为执法部门有责任“保护公众”，但苹果和谷歌为了所谓的隐私权就限制了他们获取疑犯信息的途径。

Vance认为，在保护用户隐私和为犯罪受害者伸张正义之间应该有一个平衡：“作为执法机构，他们应该得到苹果和谷歌负责人的承认，并与他们保持平等和平衡。但现在，我觉得不平衡。”

Boris在工作（图片来自FAST Company）

苹果的想法是，他们可以为政府机构提供来自疑犯使用iPhone的iCloud云端数据，而不能解锁iPhone硬件本身（苹果解释说他们自己也破解不了）。

但Vance说，嫌疑犯可能根本没有iCloud备份或这信息不完整，“在许多情况下”智能手机在犯罪发生那段时间不会备份。即使我们能得到云端数据，或者即使我们能获得部分数据，仍可能丢失了大量对调查至关重要的重要信息。”

Vance法官说，他并没有“抱怨”加密问题，但他的实验室“不是答案”，因为美国大多数机构或个人负担不起实验室的收费（他的意思是仍要立法解决这件事）。

此时，正值苹果准备与FBI展开另一场战斗之际。苹果公司被要求解锁佛罗里达枪击案凶手穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）使用的iPhone，虽然苹果已经提供了“iCloud”数据，但该公司拒绝解锁iPhone设备本身。目前双方仍在拉锯战。