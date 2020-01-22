苹果尚未放弃iPhone的Touch ID：仍在研究光学屏下指纹识别技术

IT之家1月22日消息 据国外媒体报道，苹果正在研究一种新版Touch ID，这项技术所利用的是OLED屏下识别而非物理传感器。值得注意的是-苹果所展示的示例设备中包括笔记本电脑。

在第10,541,280号专利文件上，苹果展示了一台带有OLED屏幕的设备如何在显示屏“有效区域”上提供类似Touch ID的功能。官方介绍称“OLED）显示屏可以进行光学触摸感应和用户识别。”“触摸屏可以包括触摸传感器和部分或全部位于触摸传感器后面的显示设备，以便触摸敏感表面能够覆盖显示设备活动区域的至少一部分。”

同时苹果在专利中还强调了OLED具有的优势：OLED可以在相对薄的封装中提供平面或柔性显示，适合用于各种便携式电子设备。”“此外，与LCD显示屏相比，OLED显示屏可以在更薄更轻的封装中显示更明亮，更生动的图像，使其适合在紧凑型便携式电子设备中使用。”

专利还描述了如何“基于光学特性”来识别用户或其他对象。例如，水的吸收带约为1700 nm，而手指物体的吸收带约为1000-1500 nm。基于由多个OLED检测到的反射光或光谱指纹频率，用于指纹识别的处理器或控制器就可以确定物体的特征。

除了识别用户之外，这种系统还可以做出悬停动作。触摸屏中还包括空间滤波器，这一元件的作用是聚焦从OLED发出的光或OLED检测到的反射光来改进光学触摸识别。而元件发射的光可以反射出手指等物体在触摸屏或触摸屏附近的悬停轨迹。

不过这并不是苹果第一次申请屏下Touch ID专利，先前苹果还曾申请过使用声学成像来实现识别的专利。而也有消息称苹果将在2021年重新为iPhone加入屏下Touch ID。