英特尔任命奥马尔·伊什拉克为新任董事会主席

北京时间1月22日上午消息，据外媒报道，英特尔本周二宣布，已任命一位新的董事会主席接替安迪·布莱恩特（Andy Bryant）。布莱恩特已担任董事会主席七年，即将卸任。

这家总部位于加州圣克拉拉的芯片制造商表示，独立董事奥马尔·伊什拉克（Omar Ishrak）将立即接任英特尔董事会主席一职。

伊什拉克是医疗器械制造商Medtronic的首席执行官，不过他将于4月份退休。

伊什拉克自2017年3月起担任英特尔董事会成员。现在在英特尔面临CPU短缺影响到其PC生产线之际，他将出任董事会主席一职。另据报道，英特尔的数据中心线业务也出现了短缺。

布莱恩特自2012年5月起担任英特尔董事长一职，此前曾长期担任英特尔的高管，职务包括首席财务官和首席行政官。

英特尔在一份新闻稿中指出，布莱恩特在近一年前就通知董事会，他不会在公司2020年年度股东大会上寻求连任董事会主席。英特尔表示，布莱恩特的离职是为了“促进有效的过渡”，不过他将继续留在董事会，直到5月份股东大会的召开。

布莱恩特在发布会上说，他虽然从董事会中退休了，但“对英特尔的未来感到非常乐观”。

此外，英特尔还宣布选举Square Inc。的卖主艾莉莎·亨利（Alyssa Henry）为董事会新的独立董事。

关于英特尔去年10月第三季度的盈利情况，英特尔首席执行官鲍勃·斯旺（Bob Swan）表示，虽然英特尔继续投资扩大其制造能力，但仍面临着供应紧张问题，斯旺说，预计到2020年，随着公司今年的产能再增加25%，CPU供应量将得到改善。

与此同时，惠普的一份报告显示，预计英特尔第二代至强可扩展（Xeon Scalable）Cascade Lake处理器将在今年剩余时间里出现短缺。