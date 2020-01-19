CES 2020 英特尔NUC kit迷你PC汇总：小体积也有高性能

IT之家1月19日消息 英特尔在CES 2020上推出了新款的NUC kit，采用了模块化设计，处理器/内存/SSD放在一块主板上，通过转接板与显卡连接。英特尔还将此设计开放给了厂商，雷蛇、威刚、酷冷至尊等厂家都推出了定制版本，2020年将是迷你主机爆发的元年。

公版设计——英特尔NUC 9 Pro

新款的NUC采用了模块式设计，可选配9代移动标压处理器和ITX显卡。这款NUC的前面板有电源按钮、SD卡读卡器、两个USB 3.1 Gen 2 Type-A端口和一个3.5mm音频插孔。侧面是蜂窝状的侧板，让冷空气从两侧进入，从上方排除，顶部安装了一对80毫米风扇。这款NUC内置了500W电源，为独立显卡模块和计算模块供电。

“幽灵峡谷”NUC将于不久后开卖。

雷蛇战斧N1

雷蛇与英特尔合作，基于雷蛇 Tomahawk 战斧 N1 机箱打造了首款真正模块化设计的桌面系统——雷蛇 Tomahawk 战斧桌面游戏系统。

据介绍，雷蛇战斧N1拥有优雅、轻薄的外型，内部采用了类似于NUC 9的模块化设计。迷你机箱由全铝机身和两侧钢化玻璃组成，垂直安装显卡结构，顶部采用开放的通风口设计。机身背面采用滑动锁扣结构，能够轻松快速访问内部组件，且无需任何工具。

配置方面，雷蛇Tomahawk战斧桌面游戏系统将采用 Core-i9处理器，64GB DDR4内存，以及NVIDIA GeForce RTX 2080 Super显卡。NUC套件上的内存和SSD以及风扇、显卡和NUC本身都可以升级。

雷蛇Tomahawk战斧桌面游戏系统将在2020年上半年上市，同时雷蛇Tomahawk战斧N1机箱也将单独出售。

酷冷至尊NC100

酷冷至尊在CES 2020上推出了NC100迷你主机，采用了英特尔幽灵峡谷NUC 9 的模组设计，但机箱空间更大，支持更大更长的显卡。

据介绍，酷冷至尊的NC100机箱比NUC 9的参考机箱更长一些，允许安装更加高端的显卡，同时该机箱还支持SFX电源，用户可以自行更换。

酷冷至尊NC100迷你主机将在今年第二季度开卖，提供最高32GB的内存，支持最多3个M.2 NVMe存储设备，支持AMD和英伟达的显卡。机箱也将单独出售，售价为199美元，约合人民币1400元。

威刚XPG Gaia

威刚XPG Gaia，其实就是英特尔幽灵峡谷的换色版，内部采用了英特尔的“计算卡”，内存和存储都是用的威刚自家的产品。

这款小机箱的体积为5升，可选英特尔的酷睿计算卡，搭载了9代标压处理器，内存为威刚 XPG内存，SSD为威刚SX8000系列的M.2 NVMe固态硬盘。用户可以添加可兼容的显卡(限长20厘米)。