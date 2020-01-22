口罩涨价3倍后各大电商出手干预，但“一罩真难求”

新型冠状病毒关注度正在不断升高。

根据国家卫生健康委员会发布的消息，截至1月21日24时，国内13个省(区、市)累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，报告死亡病例累计9例。

与病例数量同步上涨的，还有口罩的销量。而在二级市场上，口罩概念股在1月20日A股市场全线爆发，其中龙头股份、泰达股份、金鹰股份、常山北明等个股纷纷大涨。

市场上也已经出现了“一罩难求”的情况，而一些电商平台的商家销售的口罩明显涨价。据媒体报道，某款双11售价53元，已涨到235元。

此外，某些品牌还存在缺货的现象。1月21日，澎湃新闻报道，在天猫3M官方旗舰店，多款产品缺货，“3M工业级别口罩KN95”、“3M儿童口罩，防尘防流感”均显示当前库存已售完，就连“3M口罩防风防花粉”、“3M耐适康口罩”在下单时，也多显示“缺货中”。

其中，KN95系列因型号不同，15只装价格在95元至178元，3M儿童口罩单只售价约23.6元，3M耐适康口罩单只售价约23元。

在京东3M口罩自营旗舰店，搜索“KN95”，显示“无货”，搜索“KN90”、“9502VT”、“9501V”、“9501V+”、“3M康耐适康”等关键词，均显示无货。

（来源于澎湃新闻）

“天猫和京东旗舰店脱销的3M口罩产品，3M正在进行全力补货。”3M方面回应第一财经记者，目前正在全力组织口罩生产，在春节期间，也将依然保持生产。

由于口罩在短时间需求激增，已经出现供不应求的局面，在加上临近春节，很多工厂已经停工，工人也已经回乡过年，更加剧了“一罩难求”的形式。

据悉，1月21日，浙江一口罩生产商称，接到8千万只口罩的订单，但不敢接，因为工人都放假了回家过春节了。同时该供应商还表示，因为春节物流不方便，在春节拿到不太容易。

电商限价

针对此现象，各大电商平台纷纷发布公告，强调口罩不得涨价并尽力保证口罩货源充足。

昨天（21日）晚间，阿里巴巴已向淘宝、天猫平台上所有销售口罩的商家发出通知，不允许涨价销售。阿里方面称，淘宝天猫平台的口罩货源充足。同时，淘宝已对聚划算百亿补贴的口罩商品进行了专项官方补贴。

而饿了么也与21日晚间发布官方声明表示，坚决反对医用口罩等防护用品在这个关口涨价，已按市场指导价格对商户定价进行筛查干预。针对部分商家库存紧张的情况正尽最大努力补货。呼吁平台所有商家共同承诺“平价销售防护商品”。

天猫超市同各合作伙伴发布承诺：春节服务不打烊，口罩、急需防护品不涨价不断货。天猫超市表示，此刻大批量口罩正发往武汉、上海、杭州、广州、北京等城市，春节期间将到货超千万。天猫超市的实时价格防控系统、针对急需品的补贴也已生效。在天猫超市不打烊服务涵盖的近300城，口罩、消毒液、洗手液等防护用品照常供应。

京东今日也发布会公告称，正积极从货源、仓储配送、平台管控等方面全力保障供应和价格稳定，目前，京东与大部分核心口罩厂商如3M和霍尼韦尔等都实现了自营合作，货品可以从厂商的生产线直接进入京东仓，并以最快的速度送达用户手中。我们已经第一时间安排专人紧密跟进多个供应商提高产能、补充供应。

拼多多表示，平台对临时调价幅度超过一定比例的商家，会有专员进行窗口指导;对情节严重的恶意涨价行为，平台甚至还会人为干预，对商品进行下架处理。

苏宁易购通知商户：包括口罩在内的健康商品，绝不允许涨价。我们不仅口罩不涨价，其他健康商品也不会涨价。

美团也已经向所有销售口罩的商家发出要求，不允许涨价销售，同时正在全力协调口罩生产厂家，全力保障口罩供应。

春节前收不到

对此电商平台的做好，很多网友都纷纷点赞。不过也有其他声音出现。有网友表示，现在是不涨价了、不缺货了，但已经发不了快递了。

春节期间，虽然各大快递公司不打烊，但因受春节期间运力资源、天气等因素影响，快递时效将会受到一定程度的影响。

记者今日上午从某电商平台下单了霍尼韦尔口罩，但付款时发现，平台显示，春节期间（1月17日—2月2日）付款的订单，最晚2020年2月4日23：59：59发货。

同时，记者又在另一平台上看到，，该平台显示受春节影响1月18日至2月2日的商品发货时长较长，预计2月4日前发货。

这也意味着，即使平台上货源充足，但由于物流原因，用户依旧有可能在春节期间是收不到该口罩的。

对此，有网友表示，“想买个口罩，怎么就这么难”。