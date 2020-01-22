华为Mate X折叠手机开启EMUI 10公测

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IT之家1月22日消息 华为EMUI官方微博发消息称，Mate X EMUI10公测开启。
用户可打开“服务”App-服务-升级尝鲜，即可进行升级。需要注意的是，Mate X升级之前需将“服务”App更新至最新版本。
官方此前公布了2月和3月的EMUI 10升级计划。计划2020年2月中下旬启动内测的机型有nova 5、nova 5i Pro、nova 5z和荣耀20S；计划2020年3月上旬启动内测的机型有nova 5i、华为畅享10S、荣耀20青春版。
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