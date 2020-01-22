【IT之家学院】Surface1和2代部署安装10 ARM版教程





一、安装须知



1.刷机有风险、操作需谨慎，请备份好原系统数据，以作恢复用！

2.系统已基本汉化，Surface 1的驱动运行完美，Surface 2的蓝牙驱动有部分问题，应用商店支持ARM的基本能安装，Office 2013中文使用完全正常！

3.常用应急文档：

（1）创建和使用Suface的Usb恢复驱动教程：

https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4023512

（2）Windows 10中的恢复选项

https://support.microsoft.com/zh-cn/help/12415/windows-10-recovery-options

（3）离线部署APPX教程

https://jingyan.baidu.com/article/f0e83a255ab90222e59101ea.html

二、准备工具

1.surface 1代或者2代；U盘16-32G；键盘

2.文件准备。请下载对应所需要软件，如图所示：

3.创建surface U盘恢复盘：

（1）制作恢复U盘。

警告：请使用空U盘，因为此过程将擦除该驱动器上已存储的所有数据。在任意一台Windows 10中创建恢复驱动器，请执行以下操作：

1.在“开始”按钮旁边的搜索框中，搜索“创建恢复驱动器”，然后选择搜索结果。系统可能会要求你输入管理员密码或确认你的选择。

2.此工具打开后，确保选中“将系统文件备份到恢复驱动器”，然后选择“下一步”。

3.将U盘连接到你的电脑，选中，然后选择“下一步”。

4.选择“创建”。需要将大量文件复制到恢复驱动器，因此可能需要一些时间来完成。

（2）解压恢复包至U盘根目录，如提示重复，替换即可。

Surface1请解压，如图所示：

Surface2请解压，如图所示：

解压后，请确保U盘根目录满足以下结构

三、安装步骤

（一）破解bitlocker

请确保已完成创建surface U盘恢复盘工作，

1. 进入recovery的命令提示符模式：

（1）确保Surface处于关闭状态并接通电源，然后将USB恢复驱动器插入USB端口。

（2）长按调低音量按钮，同时按下并释放电源按钮。

（3）当显示Microsoft或Surface徽标时，释放调低音量按钮。

（4）看到提示后，选择所需的语言和键盘布局。

（5）选择“疑难解答”，然后选择“高级选项”—“命令提示符”。如果提示输入恢复密钥，选择屏幕底部的“跳过这个驱动器”。

2. 执行C盘格式化，请务必确保命令输入正确，执行无错误后继续操作。

（1）输入diskpart

（2）lis dis

（3）sel dis 0

（4）lis par

（5）sel par 4

（6）for quick fs=ntfs override

（7）exit

3.部署win 8系统（重新部署回win8，执行其他操作）输入：

dism /apply-image /imagefile:d:\ sources\install.wim /applydir:c: /index:1 执行完毕后关闭对话框自动重启进入系统

其中：d:\ sources\install.wim是你放的8的wim位置，c:为部署到系统盘

PS：进入系统后，C盘的bitlocker带锁的标志消失，则为破解成功

如果部分Surface部署后，不能正常进入系统，进检查部署的包是否正确。

（二）破解SecureBoot

1.关闭UAC。请右键以管理员身份运行软件工具目录下的—禁用UAC.reg，重启计算机

2.关闭注册表挂载。

请使用win+R键打开运行，输入regedit打开注册表编辑器，选择HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000，点击文件—卸载配置单元

3.运行SecureBootPatch程序

（1）请打开软件工具中的secruebootpatch文件夹，右键管理员运行InstallPolicy.cmd，重启电脑

l 如果重启后，出现secure boot debug policy界面，则表示正常，请选择accept and install进行安装

l 如果出现以下报错，则需要重新进入系统，按照一下步骤手动拷贝文件（成功的无需操作）。

1.首先挂载EFI分区。打开命令提示符，输入：mountvol s: /s

2.按照上面关闭注册表挂载的步骤，选择HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000，点击文件—卸载配置单元

3.手动将SecureBootPatch文件中SecureBootDebug.efi文件拷贝至\efi\microsoft\boot\目录

4.再次运行secruebootpatch中InstallPolicy.cmd，重启电脑，提示安装则代表成功。

（2）开启测试模式。

运行命令提示符，输入：

bcdedit /set {default} testsigning on && bcdedit /set {bootmgr} testsigning on

如果未出现报错，则重启电脑后，进入recovery的命令提示符模式，检查右下角提示secureboot未正确配置即成功。

如果出现以下报错

1.首先挂载EFI分区。打开命令提示符，输入：mountvol s: /s

2.按照上面关闭注册表挂载的步骤，选择HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000，点击文件—卸载配置单元

3. S分区（即EFI分区）中的文件全部删除（删除前请备份），将软件工具中的EFI.zip解压，粘贴到S分区4.重启计算机，有的设备会无法进入系统，请按照上面方法重新恢复成8.1。

5.进入系统后，再次执行

bcdedit /set {default} testsigning on && bcdedit /set {bootmgr} testsigning on

无以上报错后，进入recovery的命令提示符模式，检查右下角提示secureboot未正确配置即成功。

（三）部署win10系统

1.进入recovery的命令提示符模式：

（1）确保Surface处于关闭状态并接通电源，然后将USB恢复驱动器插入USB端口。

（2）长按调低音量按钮，同时按下并释放电源按钮。

（3）当显示Microsoft或Surface徽标时，释放调低音量按钮。

（4）看到提示后，选择所需的语言和键盘布局。

（5）选择“疑难解答”，然后选择“高级选项”—“命令提示符”。如果提示输入恢复密钥，选择屏幕底部的“跳过这个驱动器”。

2.执行C盘格式化，请务必确保命令输入正确，执行无错误后继续操作。

（1）输入diskpart

（2）lis dis

（3）sel dis 0

（4）lis par

（5）sel par 4

（6）for quick fs=ntfs override

（7）exit

3.部署win 10系统，修改对应win10包的名称为install.wim，无需解压，拷贝至U盘根目录。

输入：

dism /apply-image /imagefile:d:\ install.wim /applydir:c: /index:1

执行完毕后关闭对话框自动重启进入系统

其中：d:\ install.wim是你放的10的wim位置，c:为部署到系统盘。

（四）重启系统后，会弹出以下报错对话框，修改注册表：

用键盘，按SHIFT+F10，输入regedit，打开注册表下面路径：

将HKEY_Local machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion修改“setup.exe”将1改成3，后点击OK，重启系统开始正常配置系统。

（五）系统配置

在进入系统配置后，语言请直接选择中文，提示无法使用Micosoft账户登录是正常的，进入系统后使用商店登录即可。

（六）系统激活

打开power shell，运行

slmgr.vbs /upk

slmgr /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

slmgr /skms kms.03k.org

slmgr /ato

slmgr /skms zhang.y.t

该版本系统没有时间爆炸工具，系统过期不受影响

（七）安装runtime环境和应用商店

打开部署软件文件夹，解压缩APPX文件，如图所示

1. 安装第一个，右键Appx.ps1，选择“run with powershell”，运行完回车关闭

2. 安装第二个，右键AppxBundle.ps1，选择“run with powershell”

3. 安装应用商店，右键Microsoft.windowsStore.appxbundle，点击安装

4. 安装必要组件，右键安装以下两个名称组件。

5. 应用商店更新后可直接按照爱奇艺5.9，但可能无法下载未拥有的应用，可以离线安装或者卸载商店装回原版。

（八）其他应用程序的部署

1.第三方APPX，安装时需要安装证书。

2.安装时需要系统时间小于软件证书的时间，将系统时间修改到证书过期以前，安装成功后再修改回系统时间。

附：安装后系统截图

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