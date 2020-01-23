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中国火星探测器，7月发射！

2020/1/23 7:41:06来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月23日消息 近日，中国航天科技集团表示，长征五号遥四运载火箭预计于今年7月执行我国首次火星探测任务，发射火星探测器。这也是我国首次披露火星探测任务执行月份。

1月19日，长征五号遥四火箭大推力氢氧发动机顺利完成100秒校准试车，这是该发动机总装出厂前的最后一项试验，标志着发动机性能达到预定要求，即将转入火箭总装阶段。

中国航天科技集团指出，我国火星探测任务的具体实施步骤包括：使用长征五号火箭将我国首颗火星探测器发射至地火转移轨道，随后在地面测控系统的支持下，通过多次轨道机动和中途修正，在近火点实施制动，进入环火椭圆轨道，运行到选定的进入窗口，探测器将进行降轨控制，释放着陆巡视器。

着陆巡视器进入火星大气后，通过气动外形、降落伞、发动机、多级减速和着陆反冲软着陆。火星车（即巡视器）和着陆平台分离后，将开展区域巡视探测和相关的一些工程实践活动。环绕器将为火星车提供中继通信链路，并开展环绕科学探测。

中国航天科技集团表示，今年，长征五号运载火箭将迎来火星探测、月面采样返回等多次重要发射任务，而大推力氢氧发动机试验团队也将开展24次试验任务。其中12次是验证可靠性的长程试验，12次是准备上天飞行用的短程100秒的校准试验。

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关键词：火星探测器

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