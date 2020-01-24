今日头条《囧妈》免费看：字节跳动投了6.3亿元

1月24日上午消息，今日头条官方宣布，《囧妈》将于大年初一登录抖音、今日头条、西瓜视频、抖音火山版等在线平台，并免费播放。《囧妈》此前曾宣布撤档。今日影视股在港股走高，其中，猫眼娱乐涨2.72%，报价12.86港元；欢喜传媒暴涨近10%，报价1.5港元。

同时，欢喜传媒(01003)发布公告称，于2020年1月23日,公司全资附属公司欢欢喜喜与北京字节跳动网络技术有限公司订立合作协议，欢欢喜喜及字节跳动将于在线视频相关的多个领域展开合作，字节跳动将向欢欢喜喜最少支付人民币6.3亿元作为代价。

公告显示，欢欢喜喜与字节跳动将分两阶段于下列领域展开合作：第一阶段合作期间为合作协议签署之日起6个月,主要内容如下:

1、集团授权被授权方平台,集团若干新电影及网剧在欢喜首映平台上线后,可于授权区域内与欢喜首映平台同时播放;字节跳动按本集团交付授权内容的进度向欢欢喜喜支付人民币6.3亿元作为使用授权内容的代价;被授权方平台获得的授权内容播出的相关收入总额在扣除被授权方平台管道成本及上述人民币6.3亿元的代价后,如有超额部分,欢欢喜喜可获若干比例的收益分成;

2、字节跳动在今日头条、西瓜视频等平台内为欢喜首映平台设立独立入口进行导流;

3、被授权方平台为集团的影视项目提供宣传推广支援;

4、集团将开放影视项目资源,为字节跳动及其关联方提供植入广告、联合推广、异业合作等资源;

5、集团将向字节跳动或其关联方提供本集团主控出品影片的联合出品方的署名权。双方将于第一阶段合作开始后尽快讨论落实第二阶段的合作细节,并签署相关协议。

第二阶段合作期间为第一阶段届满之日起至2022年12月31日,第二阶合作重点如下:

1、双方共建院线频道,共同打造“首映”流媒体平台;2、双方共同出资制作购买影视内容的新媒体版权。第二阶段的合作届满后,双方享有优先续约权。

公告显示,董事会认为合作事项将为集团引入资金加快发展本集团营运的流媒体平台;集团将利用字节跳动在国内庞大的用户基础,为集团的流媒体平台取得于今日头条、西瓜视频等平台内设立独立入口进行导流以带来本集团的流媒体平台的用户增长,以及利用字节跳动的互联网宣传推广资源,为集团的影视项目的宣传推广提供支援,将对集团而言属有利。

集团将开放影视项目资源,为字节跳动及其关联方提供植入广告、联合推广、异业合作等资源,促进字节跳动的影视业务发展。董事会认为订立合作事项将使本集团和字节跳动发挥各自的优势,创造协同效应。