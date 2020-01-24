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Android Studio 4.0 Canary 9 发布

2020/1/24 12:26:46来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月24日消息 Android Studio是基于 IntelliJ IDEA 的官方Android应用开发集成开发环境(IDE)。除了IntelliJ强大的代码编辑器和开发者工具，Android Studio提供了更多可提高Android应用构建效率的功能，近日，Android Studio 4.0 Canary 9发布。

image.png

此更新包括针对以下公共问题的修复程序：

Core IDE

问题#144182679：New Image Asset缺少对Android TV频道的支持

Editing

问题#147039508：错误：IDE建议使用特定版本的Libphonenumber，但选择该版本实际上不执行任何操作

问题#140154274：错误：关于在已经检查过的情况下使用太新类的错误肯定警告

Gradle

问题#147207696：未解决的参考：从4.0.0-alpha06更新到4.0.0-alpha07后的buildFeatures

Lint

    问题#147293853：KeyedExtensionCollector中的 NPE

    问题#122928037：将接口与单个数据类实现一起使用时，DiffUtilEquals为假肯定

    问题#123822220：图层列表xml文件中android：src和app：srcCompat的循环依赖关系

    问题#146824833：lint-27.0.0-alpha6 Warning.compareTo（）方法错误！

    问题#147094776：Android Lint：检查布局XML是否使用与类别路径中扩展View的类不对应的View Tag

    问题#37065470：Lint无法检查传递给* Res注释的注释数组的多个值。

    问题#37078822：使用路径和**时，lint.xml中的UnusedResources忽略不起作用

    SDK控制台

    问题#147092261：生成和设置依赖项信息块的加密密钥

    问题#145729105：更新apkzlib以支持SDK Protect块

    字符串编辑器

    问题#120747416：重构->删除ID中带点的字符串的未使用资源缺少逻辑

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    关键词：Android Studio

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