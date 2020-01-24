高德地图现已支持查询附近“发热门诊”

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IT之家1月24日消息 今日，高德地图公布“发热门诊”查询指南称，高德地图App现已支持查询附近的“发热门诊”或“新型冠状病毒定点医院”。
高德地图指出，发热门诊是医院在冬春季流感等传染病高发季节专门为出现发热、咳嗽等症状患者提供诊疗服务的诊室。如有因发热需要到医院的居民应就近就医，避免出见交叉感染。
此外，到发热门诊就诊时应戴好口罩，主动告诉医务人员近期有无与发热、咳嗽等症状的患者近距离接触史，近期旅行史，便于医务人员准确确定病情，采取及时适宜的治疗。
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