PP体育：即日起至正月十五所有体育直播赛事供全国观众免费观看

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IT之家1月25日消息 PP体育通过官方微博宣布，即日起至正月十五（2月8日）PP体育所有体育直播赛事供全国观众免费观看，号召用户“留在家中，保护自己就是抵抗疫情”。
截至1月24日24时，卫生健康委收到29个省（区、市）累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例1287例，其中重症237例，死亡41例（湖北省39例、河北省1例、黑龙江1例）。已治愈出院38例。20个省（区、市）累计报告疑似病例1965例。
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