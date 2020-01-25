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三星Galaxy Z Flip更多细节：支持反向无线充电

2020/1/25 11:26:06来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月25日消息 过去的报道揭示了有关即将推出的三星 Galaxy Z Flip折叠屏翻盖手机的大量信息 。它定于2月11日与Galaxy S20、S20 +和S20 Ultra智能手机一起正式上市。

据外媒报道，XDA Developers的Max Weinbach分享了三星 Galaxy Z Flip翻盖手机的更多细节。

Max Weinbach，Galaxy Z Flip将搭载Snapdragon 855+。先前的消息称它配备了骁龙855芯片。Galaxy Z Flip将在其Dynamic AMOLED显示屏上覆盖了一层三星超薄玻璃盖，据说AMOLED屏幕在折叠和展开时会产生折痕。

三星 Galaxy Z Flip配有6.7英寸的显示屏的21:9的纵横比。手机在背面配备了双摄像头。包括一个主1200万像素广角镜和一个1200万超广角，双后置摄像头旁边是1英寸的辅助显示屏。它可以用作取景器，比如自拍、查看信息等等。爆料还指出，三星 Galaxy Z Flip将支持无线充电和反向无线充电。

过去的报道显示，Galaxy Z Flip手机将预装Android 10操作系统以及One UI 2.0。该设备可能装有3,300mAh电池，支持15W快速充电。在欧洲市场的售价约为1400欧元。

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关键词：三星Galaxy Z Flip三星Galaxy

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