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传三星正开发类似AirDrop文件共享功能

2020/1/25 11:51:59来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月25日消息 三星似乎正在开发类似于苹果AirDrop的功能，这将使两部Galaxy手机之间的文件共享成为现实。据XDA Developers报道，三星的文件共享工具将被称为Quick Share。据说这是专门为Galaxy手机设计的应用程序，其功能与大多数其他就近共享服务一样，与支持“快速共享”的设备之间共享图片，视频或文件。

Quick Share应用程序将仅在Samsung Galaxy智能手机上运行

快速共享应用程序将提供两种共享选项：仅限联系人或与所有人共享。顾名思义，“仅联系人”选项将允许用户仅与您联系人中的其他Samsung Social用户共享文件。另一方面，“每个人”选项将使您可以从您所在地区支持设备的任何人发送或接收文件。

据报道，与AirDrop不同，Samsung Quick Share应用程序将提供免费的云存储。“它（快速共享）将让您临时将文件上传到Samsung Cloud。然后，这些文件将流式传输到Samsung Smart Things设备并在本地下载。这些文件最多可容纳1GB，每天总共发送2GB，”报告补充说。

据猜测，三星新旗舰S20系列将搭载该技术。

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关键词：三星S20

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