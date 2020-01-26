北京地铁50余站采用固定体温测试设备，对进站旅客测体温

IT之家1月26日消息 根据北京发布的官方消息，为做好疫情防控工作，北京地铁陆续在北京西站、北京站、首都机场、北京南站、西单站等50余座车站，将采用固定体温测试设备或由专人穿戴防护服对进站乘客体温进行测试，遇体温异常将及时拨打120或999送医。

据介绍，在乘客进站后安检前，将采用固定体温测试设备或专人穿戴防护服对进站乘客体温进行测试，遇体温异常将及时指引乘客就近就医或协助拨打120 或999 送医。地铁运营方提醒，为了保障自身和广大乘客的安全，请乘客配合体温检测，当乘坐地铁感到身体不适时，请及时与车站工作人员联系，工作人员将第一时间为乘客提供帮助。

1 、北京地铁35 座车站：

复兴门、西单、天安门西、天安门东、王府井、东单、建国门、前门、北京西站、北京站、清河、西直门、T2 航站楼、T3 航站楼、六里桥、四惠、宋家庄、东直门、大望路、五棵松、国贸、积水潭、阜成门` 天通苑北、天通苑、青年路、东大桥、朝阳门、三元桥、亮马桥、苏州街、团结湖、五道口、霍营、西二旗。

2 、京港地铁20 座车站

北京南站、将台、西单、西红门、中关村、新、天宫院、人民大学、海淀黄庄、陶然亭、望京南、灵境胡同、大望路、公益西桥、魏公村、国家图书馆、来广营、九龙山、阜通、枣园站。

在此之前，包括天河机场、武汉火车站等重要交通枢纽均已加装新型红外测温仪，进出站的旅客只需一秒即可测出体温异常，无须人工一一检测。