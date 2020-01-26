以色列公司展示全新空中灭火系统：扑灭山火新神器

IT之家1月26日消息 前段时间澳大利亚山火引发持续关注。最近，以色列国际国防电子公司Elbit Systems展示了一种全新的空中灭火系统：HyDrop，并对这种高海拔、高精度的空中灭火技术系统进行了成功的实地示范。

在演习中，以色列消防中队的两架飞机定向扑灭了一个500英尺的燃烧场，该燃烧场是标准空中消防飞行平均高度的四倍以上。每架飞机都使用HyDrop系统，从而能够精准计算弹道，发射了1.6吨的140克液体颗粒，饱和度为每平方米1-2升。

自1953年以来，国际上已经采用液体级联降落法进行空中消防，该方法要求在100-120英尺的高度进行飞行，以减少液体损失。由于安全考虑和民航法规，此类低空飞行仅限白天。

但是，根据全球的消防经验，将空中灭火限制在白天，会严重降低效率。而Elbit Systems的Hydrop系统，可以支持在500到2000英尺的高度上进行消防作业，并且经民航认证，可用于夜间飞行。

通过直升机、固定翼和起重器配置，Hydrop集成了战斗机级别的航空电子设备，包括弹道计算机，命令和控制（C2）系统，以及先进的显示系统，还有就是存储在专门设计的容器中的液体颗粒。

C2单元将飞机导航到降落点，而弹道计算机会考虑飞机速度，高度，GPS位置，风况以及液体颗粒的重量和形状，生成准确的发射轨迹。除了能在夜间进行消防作业，这种高空消防系统还解决了由气溶胶效应引起的液体损失的问题，从而提高了飞行员的安全性。