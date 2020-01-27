科比离世致相关球鞋被炒价，平台出手：下架商品+封号

IT之家1月27日消息 今日，北京时间2020年1月27日，一代篮球巨星科比·布莱恩特因一场坠机事故不幸去世。但在国内的球鞋交易平台得物（毒）上，有关科比的球鞋等产品的价格却被炒高。

从App截图来看，与科比有关的Nike球鞋均被炒至过万元，联名款甚至被炒至2万余元。对于平台有关科比的球鞋等产品的炒价行为网友也是大为光火，多位网友也在微博上表达了对平台方面以及炒鞋者的愤慨。对于这种情况得物App也立刻将所有有关科比的球鞋类商品下架并封禁部分炒鞋者账号，同时官方也发文反对平台出现的科比球鞋炒价行为。

官方声明：

北京时间1月27日，一代篮球巨星科比・布莱恩特意外去世。我们对此表示深切悲痛和惋惜。

同时,我们观察到平台部分与科比有关商品的价格出现波动。我们理解球迷和用户对科比的喜爱与追思，同时为维护买卖双方权益，倡议您理性消费。

1.作为第三方潮流网购平台，得物App通过提供潮流好物正品鉴别服务、搭建线上平台实现交易撮合。平台业务不涉及自营,不直接出售商品、不参与定价。

2.得物App平台商品价格主要受市场供需双方影响,可能存在波动，我们一贯倡导用户理性消费,坚决反对恶意炒作行为。

3.我们决定暂时对科比相关商品做下架处理。未来考虑在合适的时机恢复上架以满足球迷和用户正常的消费需求。

4.得物App平台产品、内容、服务和活动等从不支持各类炒卖行为，也不支持为第三方提供公开服务之外的任何炒作便利。对平台上出现的少量恶意锁单等炒卖行为的用户,我们将采取按比例扣除保证金、严重者接封号等处理。