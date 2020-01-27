今天，是史蒂夫·乔布斯发布苹果初代iPad十周年

IT之家1月27日消息 今天（2020年1月27日）是史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）在旧金山Yerba Buena艺术中心发布初代iPad十周年。这是他在2011年去世前发布的最后一款大产品。

最初的iPad具有9.7英寸显示屏，带核心的Apple A4处理器，高达64 GB的内存，256 MB的RAM，宣布的电池续航时间为10小时，蓝牙2.1、30针扩展坞接口和耳机插孔。在美国，带有Wi-Fi的型号售价仅为499美元，而具有Wi-Fi和3G蜂窝连接性的型号售价为629美元。

你可以在下面的视频中看到当时乔布斯介绍初代iPad时的场景。

iPad是与iPhone类似的另一种设备，它改变了我们使用电子设备的方式，在此之前已经有一些类似平板电脑的设备，但是直到苹果发布iPad，这一类设备才被广泛采用。

苹果于2010年4月3日正式发售iPad，一天后，该公司宣布已经售出了300,000台iPad。在过去的十年中，每年都会发布新一代的iPad，其中包括各种新功能和设计更改。这里总结了iPad历史上一些重要的里程碑：

2011年3月 –iPad 2：更薄33%，更轻15%，Apple A5双核处理器，前后摄像头和新的白色选件；

2012年3月 –第三代iPad：Retina显示屏，4G LTE，Apple A5X处理器和1080p视频录制；

2012年10月 –第四代iPad：Lightning接口和Apple A6X处理器；

2012年10月 – iPad mini：7.9英寸显示屏；

2013年10月 – iPad Air：64位Apple A7处理器，比第四代iPad薄20%，轻28%，边框更窄；

2014年10月 – iPad Air 2：Touch ID，全层压视网膜显示屏和Apple A8X处理器；

2015年9月 – iPad Pro：12.9英寸视网膜显示屏，支持Apple Pencil和智能键盘，Apple A9X处理器和四个扬声器；

2017年3月 – 第五代iPad：配备9.7英寸Retina显示屏和Apple A9处理器的起始价格为329美元；

2017年6月 – 第二代iPad Pro：ProMotion刷新率高达120 Hz，Apple A10X融合芯片和更窄的边框；

2018年3月 – 第六代iPad：具有Apple Pencil支持和Apple A10处理器的起始价329美元；

2018年10月 – 第三代iPad Pro：更大的重新设计，带有更窄的边框，Face ID，USB-C接口，Apple A12X Bionic处理器，高达1 TB的存储空间以及对第二代Apple Pencil的支持；

2019年9月 – 第七代iPad：10.2英寸视网膜显示屏，并支持全尺寸智能键盘；

有传言称苹果将在三月份更新iPad Pro。预计新iPad Pro一项重要的创新将是搭配具有增强现实功能的三摄系统。