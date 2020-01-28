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消息称三星Galaxy Z Flip于2月份上市，售价为1400美元

2020/1/28 11:18:19来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，知情人透露，三星正在研发的第二代可折叠智能手机Galaxy Z Flip将于2月14日上市，售价为1400美元。

三星Unpack发布会定于2月11日举行，预计该公司将在会上正式发布其新款旗舰手机Galaxy S20，以及新的可折叠智能手机。三星通常需要几周的时间才能上市新发布的设备，但这次消费者显然不必等待那么长时间。

如果传言属实，Galaxy Z Flip的价位也低于初代可折叠智能手机Galaxy Fold。后者在去年10月发布，售价为1980美元。此前，三星曾向多位评论家发送Galaxy Fold进行测评，但由于屏幕存在缺陷，导致其推迟上市。

此前有关Galaxy Z Flip的报道称，它将垂直折叠，就像老式翻盖手机，并使用玻璃屏幕，而不是像Galaxy Fold一样的塑料屏幕。

据透露，Galaxy Z Flip可能是美国运营商AT&T独家代售产品，尽管将会有其他解锁版本，这将类似于Galaxy Fold发布时的安排。

除了三星有望于2月份发布新款可折叠手机，摩托罗拉也定于2月6日推出可折叠手机Razr。与Galaxy Z Flip不同，Razr将水平折叠，类似于2000年以来推出的前智能手机。

三星没有立即回复置评请求。

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关键词：三星Galaxy Z Flip

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