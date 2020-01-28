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滴滴上海组建“医护保障车队”，免费服务医务工作者

2020/1/28 16:11:31来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

1月28日下午消息，滴滴今日宣布，在上海组建“医护保障车队”，为上海公布的发热门诊医院的医务工作者提供免费服务。

据悉，医护保障车队将在浦东、静安、徐汇3个行政区域的指定医院先行试点，首批300名司机师傅已全部到位，24小时待命，所有费用由滴滴承担。

滴滴称　会和车队司机师傅及时做好车内消毒防疫工作，全力保障乘客和司机自身的健康安全。滴滴也呼吁司机师傅们注意休息，勤洗手洗鼻，一旦遇到发热咳嗽等现象，及时跟平台报备。

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关键词：滴滴上海

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