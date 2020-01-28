联想笔记本内测创新功能：超级静音模式

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IT之家1月28日消息 随着笔记本越做越轻薄，风扇也越来越薄，体积也越来越小。很多用户都有反映轻薄本的风扇的声音太尖利，甚至还有用户听得见电子元件的“电流声”，这些都会给日常的使用带来烦恼。
现在，联想表示正在测试一项创新功能，“超级静音模式（Ultra Quiet Mode）”，主要针对一些对电子噪音特别敏感的用户。
据介绍，“超级静音模式（Ultra Quiet Mode）”将可在BIOS中开启，开启后，CPU将会在动态调节状态，使PC处于超级静音模式。
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