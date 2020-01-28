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盒马：菜品供应充足，无需大量囤货

2020/1/28 19:31:05来源：猎云网作者：-责编：孤城评论：

农历春节，全国盒马门店出现商品需求大幅度增长情况。对此情况，盒马呼吁消费者回归理性，日食新鲜蔬菜瓜果，不需要抢货、囤货，以免造成浪费。

目前武汉市场已基本平稳，市民消费有序。北京、上海、贵阳、广州、深圳、长沙、重庆、昆明、杭州、福州等全国盒马门店，每日都会上架大量的新鲜蔬菜，盒马各大仓备货相当充足，以保证消费者能够购买到所需的食材。

28日，上海盒马有50万份包装蔬菜、80吨的散装蔬菜上架；北京盒马今日蔬菜到货量为平时3倍；贵阳盒马上架了数千份包装蔬菜，这两天还采购了十余吨土豆、西红柿、黄瓜等民生大品；广深两地今日叶类菜订货量为平时10倍；南京盒马今天蔬菜供货量超平时3倍；杭州盒马今日上架蔬菜11万份，未来每天还会增加1万份供应；成都的蔬菜供应是平时的6倍，未来3天还会陆续到货100多吨蔬菜；西安盒马两天上架44万份蔬菜；重庆蔬菜两天蔬菜到货近40吨；昆明盒马每天有超20吨新鲜蔬菜供应。与此同时，全国上百个盒马直采基地恢复生产，全力供菜。未来几天，蔬菜供应只多不少。

据了解，目前部分门店出现的短时缺货现象，主要是抢购所致。门店小二已全员出动，每天上货次数达7-8次，远超平日最高峰。盒马春节不打烊，每天仍可买到新鲜蔬果。希望大家回归理性，告知亲朋，不盲目抢货、囤货。

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关键词：盒马蔬菜

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