中国知网：即日起免费提供云平台服务

IT之家1月29日消息 根据中国知网的官方消息，为应对疫情对日常教学科研的冲击，尤其是对应届毕业生学位论文工作的不利影响，中国知网即日起将免费提供云平台服务，具体包括毕业论文管理系统、课程作业管理系统以及写作助手、选题分析等知识服务工具。

中国知网表示，为确保本届毕业生论文工作顺利完成，为有需要的高校免费开通" 中国知网" 毕业设计（ 论文） 管理系统。知网将提供与正式用户同等的服务和保障，直至本届毕业生论文工作完成。中国知网毕业设计（ 论文） 管理系统采用云平台服务方式，可以支持高校论文管理的全过程在网上开展，包括拟题选题、师生双选、开题、论文撰写和指导、初期和中期检查、论文答辩、推优评选等，具备文档原版显示和批注功能，支持电脑、手机多客户端使用，教师和学生无需到校就能完成学位论文全部工作，对于教务管理者，全过程都可以实现网上管理、实时掌握，并以电子档案盒的方式完整导出归档。

另根据成都商报的报道，原本的文章购买方式是个人充值，现在知网采取了赠送体验券的形式，用户拨打客服电话进行索要，即可获得10元体验券，体验券有效期两周左右。而体验券是否为一次性申领、预计投放数量等问题还在研讨当中。