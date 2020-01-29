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苹果股价一年内暴涨103%

2020/1/29 16:44:10来源：TechWeb作者：行者崟涛责编：远洋评论：

1月29日，苹果公司在美股市场周二收盘以后发布了2020财年第一季度业绩。报告显示，苹果公司第一季度净营收为918.19亿美元，与去年同期的843.10亿美元相比增长9%；净利润为222.36亿美元，与去年同期的199.65亿美元相比增长11%；每股摊薄收益为4.99美元，同比增长19%。数据显示，苹果的营收和净利润均创下历史新高。

图：纽约时间28日，苹果公布年度财报前，纳斯达克收盘价格

纽约时间28日，苹果收盘价317.69美元，而去年今日（2019年1月28日），苹果股价为156美元，相当于在一年时间内增长103%。

库克表示，“这个季度的表现让人惊叹”。在回答为什么iPhone为什么能够增长这快时，库克认为：“消费者喜欢更长的电池寿命、更好的相机、更好的工业设计，然后价格还让他们满意。”从地区收入构成看，除了日本地区的收入有所下降外，苹果在全球其他地区的收入均有上涨，其中大中华地区的收入为135.78亿美元，同比上升了3.1%。

另一方面，受疫情影响，外媒怀疑苹果的中国大陆供应链将受到不小影响。库克承认关闭了武汉地区一些苹果零售店，并按照相关部门的建议，暂时停工了几家苹果工厂，目前停工时间暂定直至2月10日。

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关键词：苹果股价

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