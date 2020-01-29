阿里云宣布向全球公共科研机构免费开放AI算力，加速疫苗研发

1月29日晚间消息，阿里云宣布：疫情期间，向全球公共科研机构免费开放一切AI算力，以加速本次新型肺炎新药和疫苗研发。

目前，中国疾控中心已成功分离病毒，疫苗研发和药物筛选仍在争分夺秒地进行。新药和疫苗研发期间，需要进行大量的数据分析、大规模文献筛选和科学超算工作。阿里云可以提供强大的AI算力，支持病毒基因测序、新药研发、蛋白筛选等工作，帮助科研机构缩短研发周期。

目前，全球健康药物研发中心GHDDI正与阿里云合作开发人工智能药物研发和大数据平台，针对SARS/MERS等冠状病毒的历史药物研发进行数据挖掘与集成，开放相关临床前和临床数据资源，计算靶点和药物分子性质，并跟进新型冠状病毒最新科研动态，实时向科学界和公众公布，为新型冠状病毒科学研究提供重要数据支撑。

支持范围如下：

1、用分子动力学（MD：Molecular Dynamics）HPC应用算病毒、蛋白质、药物结构，靶点作用模拟和设计药物筛选的实验，以及使用QD量子动力学等做药物研究——免费提供阿里云高性能计算、SCC超级计算集群和CPU集群；

2、对病毒植株和染病者的染病DNA提取，进行基因组计算、基因组学计算——免费提供阿里云超算支持；

3、科研机构对全球大规模文献分析和筛选——免费提供阿里云通用平台支持；

4、在MD，MM，QD基础上做虚拟筛选——免费提供阿里云AI平台和云超算支持。