顺丰严正声明：“截获他人口罩”系捏造，不存在拦截他人快件行为

IT之家1月29日消息 今天晚上，顺丰集团发布严正声明，称已确认视频所称“截获他人口罩”其实是系视频拍摄者，顺丰绝对不存在拦截他人快件行为。

今天，微博上有人发布视频人称“日本到货的N95口罩被我们截获了……”。对此，顺丰表示，张某某一行两人于1月29日16点30分左右到达我司网点寄件，17点10分其寄件信息上传系统。在其寄件期间，张某某拿手机进行了拍摄。顺丰称已向昆明当地警方报警，目前警方正在调查张某某。

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顺丰声明原文：

接到网友信息，我司高度重视，根据视频拍摄画面迅速核实锁定视频拍摄地为云南顺丰新迎分部虹桥社区营业点。经调取营业网点监控，以及与当班寄件快递员核实，已确认视频所称“截获他人口罩”其实是系视频拍摄者，口罩微商张某某自己所有和寄出的口罩。监控显示，张某某一行两人于1月29日16点30分左右到达我司网点寄件，绝对不存在拦截他人快件行为，17点10分其寄件信息上传系统。在其寄件期间，张某某拿手机进行了拍摄。我们已向昆明当地警方报警，目前警方正在调查张某某拍摄，并捏造谎称口罩来源视频的动机。



非常时期，我们深知每一个口罩的重要意义，危难面前也呼吁广大网友理性看待和思考。同时，对于视频中营业网点员工未及时制止张某某恶意拍摄行为，我司已开展内部调查，将根据公司管理制度予以处理。再一次感谢大家对顺丰的关注和支持！