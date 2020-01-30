国内电商上架8核兆芯“板U”套装：标准ITX小板，4300元

IT之家1月30日消息 今天早些时候，根据AnandTech的报道，中国个人电脑制造商芯杰英将推出一款迷你主机，搭载兆芯KX-U6780A处理器和C1888主板。现在，根据IT之家网友投稿，一名淘宝卖家已经上架了搭载8核兆芯KX-U6780A的“板U”套装，售价为4300元。

据介绍，这块主板为芯杰英C1888，BGA封装了8核兆芯KX-U6780A处理器，官方称这款产品可跑满GeForce RTX 2060 GPU，可安装UOS、Windows、中标麒麟、中科方德等Linux操作系统。

这款主板采用了标准的ITX主板设计，提供两条DDR4-3200内存接口、一条pcie独立显卡插槽、一个MSATA硬盘接口、一个PCIE-wifi接口、一个EDP接口、两条COM接口、一个硬盘供电接口及前置USB。在IO方面、则提供两个千兆网口、USB2/3.0、VGA、HDMI、标准的音频接口，该主板南桥、北桥、GPU、内存控制器基于SOC为一身。

该卖家表示这套“板U”套装数量为55块，性能可作为家庭办公主力机。

另外根据AnandTech的报道，芯杰英还将推出一款迷你主机，搭载兆芯KX-U6780A处理器和C1888主板，今年三月上市。