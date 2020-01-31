任天堂：截至2019年底，Switch总销量已达5248万台

1月31日消息，任天堂公布的2020财年第三季度财务报告显示，截至2019年底，任天堂Switch总销量已达5248万台，游戏软件销量达到了3.1亿份。

据此，任天堂调高了本财年Switch销量的预期，将Switch销量由1800万台调高至1950万台。

报告期内，任天堂净销售额为10226亿日元，同比增长2.5%；营业收入为2629亿日元，同比增长19.5%。

Switch软件销量前三名分别是《马里奥赛车》（2296万份）、《任天堂明星大乱斗》（1768万份），以及《超级马里奥：奥德赛》（1659万份），位列销量榜前十的均为第一方作品。

附Switch 软件销量前十榜单：

1、《马里奥赛车 8：豪华版》——2296万

2、《任天堂全明星大乱斗：特别版》——1768万

3、《超级马里奥：奥德赛》——1659万

4、《塞尔达传说：旷野之息》——1634万

5、《宝可梦：剑/盾》——1606万

6、《宝可梦：Let's Go 皮卡丘/伊布》——1176万

7、《喷射战士 2》——981万

8、《超级马里奥派对》——912万

9、《新超级马里奥兄弟 U：豪华版》——585万

10、《路易吉洋馆 3》——537万