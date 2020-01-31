内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

任天堂：截至2019年底，Switch总销量已达5248万台

2020/1/31 9:44:18来源：TechWeb作者：周小白责编：骑士评论：

1月31日消息，任天堂公布的2020财年第三季度财务报告显示，截至2019年底，任天堂Switch总销量已达5248万台，游戏软件销量达到了3.1亿份。

据此，任天堂调高了本财年Switch销量的预期，将Switch销量由1800万台调高至1950万台。

报告期内，任天堂净销售额为10226亿日元，同比增长2.5%；营业收入为2629亿日元，同比增长19.5%。

Switch软件销量前三名分别是《马里奥赛车》（2296万份）、《任天堂明星大乱斗》（1768万份），以及《超级马里奥：奥德赛》（1659万份），位列销量榜前十的均为第一方作品。

附Switch 软件销量前十榜单：

1、《马里奥赛车 8：豪华版》——2296万

2、《任天堂全明星大乱斗：特别版》——1768万

3、《超级马里奥：奥德赛》——1659万

4、《塞尔达传说：旷野之息》——1634万

5、《宝可梦：剑/盾》——1606万

6、《宝可梦：Let's Go 皮卡丘/伊布》——1176万

7、《喷射战士 2》——981万

8、《超级马里奥派对》——912万

9、《新超级马里奥兄弟 U：豪华版》——585万

10、《路易吉洋馆 3》——537万

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Switch任天堂

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    