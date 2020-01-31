Miso Robotics推出Flippy 2厨房机器人：可与人类协作、售价3万美元

根据麦肯锡的分析，餐饮从业人员73%的工作都可以被自动化。这似乎让一些餐饮从业人员感到担忧，但是根据Miso Robotics的说法，机器是可以通过与人类合作来提高餐饮业的生产率，而不是完全替代人类。Miso Robotics是一家初创公司，专门为快餐店和快餐类厨房开发自动化产品。

为此，Miso近日推出了新一代机器人ROAR。根据介绍，ROAR是可以为餐厅及连锁快餐店提供“经济高效”辅助服务的“新一代”机器人。这是Miso之前推出的机器人Flippy的更新版本，该机器人是固定在可移动的导轨上，而不是直接安装在地面上。

ROAR预计将于2020年底开始对外商业销售，价格约为3万美元，只需Flippy价格的一半，位置可以安装在地板上或标准厨房的油烟机下，从而使其可以在两个工位工作间移动，并与一个冷料斗相互配合。在软件方面，得益于改进后的Miso AI（Miso基于云的同名平台），可烹饪食品类别的数量扩展到了十几种，包括鸡肉嫩、鸡翅、土豆粉、法式炸薯条和华夫饼干、奶酪棒、薯角、玉米热狗、爆米花虾和鸡肉以及洋葱圈。

借助摄像头和安全扫描仪，ROAR每小时可以准备数百个订单，无需人工就可以获取冷冻食品并进行烹饪。当食物准备好后，它会向附近的人员发出提醒信号，并且它能实时识别并监视食品篮和汉堡肉饼等目标，例如刮取烤架，沥干多余的油炸油以及在油炸之间撇油。此外，它与销售点系统（通过Miso AI）集成，可以自动发送订单并优化要执行的任务。

Miso Robotics首席技术官Ryan Sinnet博士说：“Flippy适应轨道的效率真是令人难以置信！”他补充说，他的团队正在努力通过降低硬件成本将ROAR的价格降低一半。“在我看来，这验证了我们设计Flippy大脑所采用的软件平台方法。”

当然，ROAR不是厨房领域里唯一的机器人厨师。

旧金山比萨连锁店Zume Pizza就正在使用一大批机器人设备，其中包括仅用9秒钟就能将面团压成一个完美圆圈的机器人，它可以为顾客准备新鲜的馅饼。Creator（以前称为Momentum Machines）是一个相对较新的汉堡连锁店，借助350个传感器和20台微型计算机来准备饭菜。另外，波士顿餐厅Spyce设有一个半自动化厨房，可在三分钟或更短的时间内制作出素食套餐、纯素食餐和鱼素餐。

甚至是零售巨头阿里巴巴也开始涉足自动餐厅领域。今年早些时候，它在上海的盒马鲜生里就设置了由机器人服务的餐厅，该餐厅使用应用、二维码和AI平台，可以减少顾客等待时间。

Miso方面表示，去年公司就已经看到了“巨大的成功”，他们已经为制作1.5万多个汉堡、超过3.1万磅的鸡肉嫩和小面包的过程提供了服务。Flippy很快将在全球50多个CaliBurger店翻烤汉堡，到目前为止，它已部署在洛杉矶的道奇体育场、凤凰城的Chase Field和帕萨迪纳的CaliBurger。

Miso Robotics的总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳市，其团队成员来自加州理工学院、康奈尔大学、麻省理工学院、卡内基·梅隆大学、美国艺术中心设计学院和南卡罗来纳大学教堂山分校。迄今为止，通过早期融资，筹集到了1500万美元，投资者包括母公司CaliGroup、MAG Ventures、Acacia Research Corporation、Levy和OpenTable CTO Joseph Essas。最近，它又从CaliGroup那里获得了1100万美元的投资，并与Circle的SeedInvest和Wavemaker Labs合作发起了价值目标为3000万美元的股权众筹。