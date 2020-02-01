荷兰ASML公司总裁：可以出货给中国，不用担心其复制出高端光刻机

IT之家2月1日消息 据一叶荷兰报道，光刻机设备供应商ASML于美国当地时间1月22日发布了最新的季度和年度财报业绩，该公司首席执行官Peter Wennink在谈到给中国供货的话题时明确指出，不用担心中国会复制出高端光刻机，因为高端EUV机器永远不能（被中国）复制，另外中国也有很好的规定。

荷兰政府目前扣留了EUV的机器出口中国许可证，这是在美国的压力下发生的，美国说这是一种战略产品。同时，美国人担心交付可能导致技术失窃。

Wennink认为向中国交付没有问题，称其与中国的客户开展业务已有三十年了，不过他同时也指出，如果最终等不及许可证，会将这台机器交付给其他人，“对EUV机器的需求很大，如果我们不将其交付给一个客户，则交给其他的客户，我们将在允许的范围内交付。”

Wennink还解释了为什么他不害怕中国会模仿出光刻机：“这是因为我们是系统集成商，我们将数百家公司的技术整合在一起，为客户服务。这种机器有80000个零件，其中许多零件非常复杂。以蔡司公司为例，为我们的生产镜头，各种反光镜和其他光学部件，世界上没有一家公司能模仿他们。此外，我们的机器完全装有传感器，一旦检测到异常情况，Veldhoven总部就会响起警报。”

另外，Wennink还称中国复制光刻机没有好处，“永远都不可能秘密进行这种操作，必须要涉及很多专家。假设他们成功了，他们将给市场带来很多无法追踪来源的芯片，而最终曝光。我们总是关注着市场的动态，我们当然也会熟悉我们的产品出口的每个国家的知识产权法律。中国也有良好的规定，即使只是为了保持自己的领先地位，例如在5G移动通信领域。这些规定也适用于我们的机器。”

据悉，2018年ASML在高端市场占据的份额高达90%。在10nm节点以下，ASML更是稳稳占据100%的市场。

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