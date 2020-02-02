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摩托罗拉Moto G Stylus完整配置泄漏：骁龙665

2020/2/2 10:14:25来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家2月2日消息 摩托罗拉将于2月23日召开新品发布会，预计将宣布Moto G8，Moto G8 Power和Moto Edge +等手机产品。除了这些，还有望发布Moto G Stylus，其规格现已在网上泄漏。

Moto G Stylus是Moto G8 Power的延伸版本，型号为XT2043-4，将搭载Snapdragon 665 SoC。内置Android 10系统，具有4GB RAM，并提供64GB和128GB两个存储选项。

Moto G Stylus具有6.36英寸FHD +显示屏，该显示屏采用了打孔屏设计，孔的位置在屏幕的左上角。

Moto G Stylus前置2500万，后置三摄，包括48MP主、16MP超广角和2MP微距。

Moto G Stylus将配备后置指纹，内置了4000毫安时电池，充电速度为10W。它还将提供双SIM卡支持和NFC。

此外，新泄漏的渲染图向我们展示了Moto G Stylus的底部，其中包括一个USB-C端口，两侧是3.5毫米耳机插孔，主麦克风，扬声器和触控笔插槽。

说到手写笔，消息人士说，Moto G Stylus的手写笔将具有一项功能，当您从插槽中拔出手写笔时，手机可快速打开相应的程序。

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关键词：MOTO摩托罗拉

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