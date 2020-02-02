复工报告：互联网多在家办公，6成员工有复工抵触情绪

2月2日消息，国务院办公厅发布通知，延长2020年春节假期至2月2日，2月3日起正常上班，随后多个省市地方政府也发布了当地的延长放假通知。目前，除了延长假期的通知，各大官方渠道也在不间断号召大家少聚会、少扎堆，减少面对面接触，隔绝病毒传播。

为了解本次疫情对于节后复工、企业人才需求、人力流动趋势等方面的影响，智联招聘发起本次调研，共回收有效问卷13056份。其中企业样本1644个，职场人个体样本11412个。

积极响应号召，超6成企业确定2月2日以后复工

在本次针对职场人的调研中，41.7%的职场人所在企业计划在2月3日复工，18.9%更是将复工时间延长至2月10日，以上二者共计60.6%。

还有18.3%的企业复工时间不确定，处于观望中，也有12.5%比例的受访者所在企业出于各种实际需要将按原计划复工，即1月31日要求员工到岗，从比例分配上看，这些企业在民营企业和政府/事业单位中占比较高。在延后复工时间方面，合资企业、国有企业都严格遵守国务院号召，集中在2月3日返岗，同时外资企业中30.3%更是将复工时间延长到了2月10日。

南方城市企业延迟复工较北方城市企业积极，宁波响应度最高

以城市维度看企业复工数据，对各城市晚于2月2日复工企业占比进行比较，可以发现排在前列的城市中南方城市明显多于北方城市。其中宁波企业延迟复工响应度最高，确定2月2日后复工的企业占比达到了78%，其次为77.6%的上海，而响应度最低的为昆明，仅38.1%的昆明企业确定2月2日以后复工。

4成企业复工后倾向于在公司办公，还有3成以上企业未决策

而对于复工后的工作模式，针对职场人的调研数据显示，42.3%公司倾向于继续在公司办公，17.8%公司倾向于在家办公，5.1%公司倾向于让员工继续申请休假，还有34.8%公司尚未决定工作模式。

文化传媒企业延长假期占比最高，互联网企业在家办公占比最高

因行业不同，各类企业采取这两类举措的占比差异明显。企业延长假期占比最高的行业类型为文化/传媒/娱乐/体育，48.9%该行业的企业在当下选择延长假期，其次为金融业占比47%，而延长假期占比最低的行业为房地产/建筑业，占比40.9%，建筑业作为人员密集行业其实更需要做好防护工作，当前多地住建局发文要求停止辖区内所有建筑工地复工复产，未经当地疫情防控指挥部和区住建部同意，任何建筑工地不得擅自复工。此外，湖北省属于建筑业劳务输出大省，以上情况必然对建筑施工行业带来不小影响。

能否在家办公受行业类型影响更大，各行业中，企业采取在家办公措施占比最高毋庸置疑是IT/通信/电子/互联网占比32.1%，其次为商业服务占比28.3%。当前，互联网行业不仅自身推崇在家办公，多家互联网企业还在疫情期间免费为全社会提供远程工作解决方案，各地人力资源与社会保障局也发文维护职工合法权益，呼吁企业将在家办公视为正常出勤，不得以缺勤或旷工为由扣发或减发工资。

6成员工期待疫情控制后再复工，对接触式风险抵触情绪明显

本次疫情的发展态势和可控程度均不十分明朗的情况下，职场人也更关注自身的生命健康安全。调研显示，60.3%的职场人希望疫情得到控制后再陆续复工，然而这种理想状况的可能性不是很大，其次有55.4%的职场人希望推迟复工时间、51.2%的职场人呼吁远程办公，这也是大部分企业都在陆续部署的政策。

节后求职态度谨慎、观望情绪浓，过半受访者认为节后求职不乐观

从调研结果上看，超过半数的受访员工认为疫情爆发后的求职形势不乐观，同时有44%的受访者表示春节前开始酝酿换工作，正在积极看更好的机会。

我们针对原本就打算换工作的受访者进行了调研，由于新冠肺炎的爆发，他们求职的计划也有所调整。34%的求职者处于观望状态认为一切都还不能确定，26%的求职者选择在本省市找工作机会、12.2%受访者明确表示放弃去外省市求职的念头，跨区域的人才流动的活性将减弱，还有12.9%的人直接放弃原本的换工作打算。