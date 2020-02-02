雷军暗示小米10系列有望于2月3日开启预热

据此前官方透露的消息，小米将于今年第一季度推出全新的小米10系列旗舰，作为小米公司成立十周年的当家旗舰，不过由于近期十分严峻的新型冠状病毒疫情，不少用户在关心疫情变化的同时，也开始担心近期即将亮相的小米10系列旗舰的准备及发布会不会受到影响。现在有最新消息，近日雷军和卢伟冰就隐约透露出了一些发布会的蛛丝马迹。

近日小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在微博透露，在公司开了个碰头会，并对物业和留守工作人员表达了感谢。不出意外的话这也就预示着这就是在为小米10系列的发布做准备。更关键的是，雷军转发了卢伟冰的这条微博称：“卢总提前检查小米园区的防疫工作，评价是：认真到位！”并且当有网友问道：“雷总该检查那啥了”时，雷军回复道：“我2/3再去检查一下。”根据以往在发布前一周开始正式预热的习惯，我们推测，小米10的发布会可能并不会受到影响，且发布时间很可能就在此前预计的2月10日。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米10系列将包含小米10和小米10 Pro两个版本，均将采用时下流行的双开孔双曲面全面屏设计，屏幕材质为三星AMOLED屏，刷新率分别为90Hz和120Hz，分辨率为FHD+，前置摄像头开孔位于屏幕左上角，其中小米10的孔径略大于此前推出的vivo X30的2.98mm，但仍属于小开孔行列。将首发搭载骁龙865旗舰平台，辅以LPDDR5内存并全系标配UFS 3.0闪存，后置1亿像素四摄相机模组，支持超级快充、30W无线超级闪充等。

据悉，全新的小米10系列旗舰有望于2月初正式亮相，和小米9对比，小米10在屏幕、性能、影像、快充等方面都有大幅提升，售价自然也将达到新的高度，不出意外的话最低起售价也将达到3500元以上。至于更多详细信息，我们拭目以待。