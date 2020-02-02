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三星“翻盖手机”Galaxy Z Flip 上手视频曝光

2020/2/2 20:08:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月2日消息 今天，推特用户@BenGeskin爆料了三星Galaxy Z Flip翻盖手机的上手视频，之前有消息称这款手机将于2月14日上市，售价为1400美元。

视频链接：点此观看

视频截图：

从上手视频中可以看出，这款三星Galaxy Z Flip翻盖手机采用了紫色的机身，上下翻折设计，后置双摄，另外摄像头的旁边还有一块OLED小屏，可以显示时间电量等信息。

根据IT之家之前报道，三星Galaxy Z Flip代号为“Galaxy Bloom”，采用上下折叠挖孔屏方案，前置摄像头位于屏幕顶部中央位置，支持HDR10+。借助铰链，设备可以在70至110度之间的角度自由打开“盖”。屏幕表面覆盖一层特殊定制的玻璃保护膜，屏幕尺寸为6.7英寸Infinity Flex显示屏，分辨率为2636×1080，屏幕纵横比为22:9。

Galaxy Z Flip背部还加入了一块尺寸为1.06英寸，分辨率为300×116的第六代康宁大猩猩副显示屏，位于摄像头右侧。这块屏幕可实现世间以及通知信息常显的功能。此外三星Galaxy Z Flip搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台，配备8GB内存+256GB存储方案，后置1200万主摄（f/1.8光圈）+1200万超广角双摄，前置1000万像素，电池容量为3300mAh，不支持5G网络。

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关键词：三星翻盖手机

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