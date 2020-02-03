比特币价格飙升，因投资者对冠状病毒疫情的恐慌

北京时间2月3日消息，随着对新型冠状病毒疫情爆发的担忧在全球股市造成了冲击，比特币价格已经开始飙升，比特币再一次受到关注。

比特币的价格现在徘徊在9300美元左右，本周上涨了近10%，自2019年底以来上涨了30%。

这是自2012年以来比特币最好的开局。

对疫情迅速蔓延的担忧是推动比特币上涨的一个因素。当投资者感到紧张时，比特币这种资产往往会上涨。但这并不是推高比特币价格的唯一因素。

数字令牌公司Digix的首席执行官肖恩·杰（Shaun Djie）在表示：“最近比特币的上涨可以归因于持续的经济不确定性。”

但是冠状病毒显然是最近最大的催化剂。

杰说道：“比特币价格的上涨与正在爆发的疫情有关。”

从这个意义上说，比特币的最新涨势与黄金今年的强劲涨势类似。本月金价也大幅上涨，目前处于7年高点。

“这是股市牛市的顶峰吗？黄金和比特币价格正在上涨，因为投资者似乎不相信去年的股市反弹，”道富公司（State Street）的高级多元资产策略师玛丽亚·维特曼（Marija Veitmane）在接受采访时表示。

维特曼补充道，比特币和黄金一样，受益于低利率（或在某些情况下是负利率）这一事实。在过去的几个月中，这导致了美元兑其他货币的贬值。

从历史上看，当投资者押注大型政府支持货币的价值将下跌时，比特币、黄金和其他加密货币以及贵金属的表现良好。

“市场对美元疲弱有了新的共识。”维特曼表示，“比特币和黄金作为避险投资可能会继续表现良好。”

杰同意维特曼的观点。

他说道，“对于希望保护自己财富的散户投资者来说，黄金和比特币已成为重要的替代选择。”

将比特币视为一项长期投资的投资者可能应该将比特币视为类似于黄金。但是，它可能只是投资组合的一小部分，但投资者不应做得太过火，尤其是考虑到加密货币的波动性。

毕竟，比特币的价格仍比2017年12月创下的近2万美元的历史高点低了50%以上，尽管它比2018年12月创下的近3200美元的近期低点涨了近两倍。

得益于Square和Facebook等大型科技公司推出的加密货币计划，大型科技公司和华尔街拥抱加密比特币投资已变得更加主流。

“Square和Facebook的支持对整个加密行业来说无疑是非常重要的，因为它验证了分布式技术和整个数字资产和加密货币空间。”杰说道，“这些公司采用加密技术，可以让主流用户享受到这项技术的通用性和灵活性。”

芝加哥商品交易所（CME）比特币期货交易的兴起，也可能有助于比特币与规模更大的共同基金、对冲基金和养老金挂钩。

美国全球投资者（GROW）首席执行官兼首席投资官弗兰克·霍姆斯（Frank Holmes）表示，如果美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）批准了一只加密的交易所交易基金（etf），可能会对比特币起到最大的推动作用。

到目前为止，SEC已经拒绝了许多提议。

“毫不夸张地说，比特币ETF备受期待，”霍姆斯说道。