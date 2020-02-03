油门当成刹车踩？丰田新系统能救命

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北京时间3日消息，丰田汽车公司周一发布了一个紧急安全系统，该系统使用大数据，在判断驾驶员误踩油门的情况下将不会加速。
该公司计划从今年夏天开始首先在日本新车中推出这一“加速器抑制功能”。
该系统是为了应对日益老龄化的日本交通事故的一个越来越常见的原因，在那里，司机，往往是老年司机，可能会误将油门当成刹车。
根据一份政府报告，2018年日本约15%的致命交通事故是年龄75岁以上的驾驶者造成的，该报告鼓励老年司机放弃驾照。
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