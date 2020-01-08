明年动工，丰田将在富士山附近打造智能城市“纺织之城”

1月8日消息，据国外媒体报道，大多数汽车制造商都拥有自己的测试车道，但丰田却有更大的想法：将一座旧工厂改造成一个智能城市，人们将在这里生活、工作和研究新型交通技术。

丰田将这座城市命名为“纺织之城(Woven City)”，是一个占地约71万平米的高科技创业园，计划于2021年开始建设。这座城市由丹麦著名建筑师比亚克·英格尔斯(Bjarke Ingels)的Big公司负责设计，该公司还设计了最新的谷歌总部和世贸中心二号大楼。

Big公司和丰田已经设计了这座城市如何运行。为了出行，将会有三种类型的通道。首先是用于自动驾驶汽车的通道；第二种是用于个人移动设备的通道，如自行车和摩托车。而第三种将是一条公园式的步行通道。在城市中，所有这些通道都将相互交错，以满足每个人的交通需求。

这座城市不会是仅供丰田使用。丰田总裁兼首席执行官丰田章男表示，将邀请研究人员和合作伙伴在这座新型城市开展各种试验。

这座未来的城市将拥有使用可持续木材建造的房屋，以继承日本用木材建房的传统，并利用太阳能电池板提供能源。居住在这座城市的家庭，还将尝试使用人工智能技术和机器人。它们被设想帮助居民处理一些事情，比如倒垃圾、给冰箱设定温度，甚至检查居民的健康状况。

几年前，丰田在CES(国际消费电子产品展览会)推出的一款名为E-Pallet的无人驾驶概念食品运输车，将成为这座城市的移动零售站点。多辆E-Pallet汇集在城市广场，将成为这座城市的购物中心，这有点像农贸市场。

在这座城市的地下，将会有供电力储存和分配的氢电池，以及水过滤系统。这里也将是物流中心，物品可能通过一群微型机器人或传送带来传送到各个家庭。

打造一座供人们居住、工作和研究的完整城市，是一个有点疯狂的创意。不过，丰田章男似乎对此很兴奋，尽管他知道听众可能会认为他有点疯狂。不管疯狂与否，这是一个关于未来城市如何建造的有趣实验，或者至少是CES上一个有趣的展示。