印度重金部署量子计算，投资高达11.2亿美元

北京时间2月3日下午消息，据外媒报道，印度政府近日表示，计划在未来五年内投资800亿卢比（约11.2亿美元）用于量子计算研究。印度财政部长尼尔玛拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，该计划将在量子技术和应用国家使命项目的统筹下促进量子技术研究。

不过，在印度之前，已有不少国家已经抢先重金部署量子计算领域。

2016年，欧盟委员会宣布投资10亿欧元（约11.3亿美元），用于量子计算项目。2018年，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）签署一项法案，承诺向量子计算领域投资12亿美元。与此同时，中国也计划在未来数年对量子计算研究投资20亿美元。其他国家如日本、德国和加拿大等，都纷纷宣布各种计划来促进量子计算项目。

相比之下，印度在这一领域经验尚浅，针对新技术的研究项目还很少。去年，印度科学技术部（DST）在南部城市海德拉巴的一个研究所成立了一个名为“量子赋能科学与技术”（QuEST）的研究项目，投入资金约为8亿卢比（约1120万美元）。

虽然印度才刚开始涉足量子研究，但IBM和谷歌这些公司已经在争夺量子霸权——即量子计算机可以解决传统计算机实际上无法解决的问题。另一方面，亚马逊和微软也已经开始为量子计算提供云服务。

IBM新任命的首席执行官阿文·克里希那（Arvind Krishna）在去年的一次采访中说，他尚未看到任何印度创业公司在量子计算领域积极开展工作。他还表示，若再不投资，印度可能会错失量子领域的优势。

为了在量子计算领域赶上其他国家的步伐，印度需要投资正确的项目。或许，印度也可以与IBM和谷歌等大公司合作，互惠互利。