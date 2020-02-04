疫情之下，投资机构避险情绪升温，中小企业如何把损失降到最低？

一场疫情，打乱了很多人春节假期的节奏，饭店聚餐取消、旅行计划受阻、酒店订单大面积退订、春节档电影被一锅端走……与此同时，铁路城际交通、线下教育培训等行业也备受冲击。

抗疫期间，以餐饮为代表的线下门店很可能颗粒无收，场地租金等相关物业费用将成为一笔不小的开支。

1月28日，万达宣布将对所有商户自1.24～2.25时间内的租金及物业费实行全免政策。29日，红星美凯龙也宣布为自营家居商场减租一个月。

此外，如华润、保利、碧桂园等地产商也宣布将对所有商户春节期间对租金进行减免或减半。

曾是出行旅游旺季的春节假期，也迎来了大量退单。

根据携程旅游事业群客服数据，该平台上的自由行，有数万张订单需取消，各类更改需求更是不计其数，业务处理量上升了10倍不止。为此，携程上线了“自助退改”服务，以缓解后台巨大的流量压力。

如今，在携程App“客服”页面中，“因武汉疫情，如何退票”、“如何改签”等各种退订、改签咨询成为系统设定问题。

受线下娱乐条件的限制，爱奇艺、腾讯视频、优酷视频等付费会员、快手、抖音等短视频流量、以及线上游戏市场则逆势上扬。

据悉，《王者荣耀》大年三十当天的流水达20亿元左右，距2019年大年三十多达7亿元。

此外，7年前的一款游戏《瘟疫公司》也重新大热，1月21日登上国内AppStore付费榜第一名。这款由玩家培养病毒、感染并消灭人类的游戏，无疑击中了当下受到疫情影响的国人心理。

同样在App Store排行榜上，狼人杀、谁是卧底等线上社交游戏吸引了众多足不出户的年轻消费群体。

为了在接下来的“返工潮”期间遏制疫情扩散，各大公司都推迟了节后复工时间，并在一段时期内实行线上远程办公——而对于那些依靠线下面对面完成购买、交易的企业，以及更多不具备抗风险能力的中小微创业公司，如何“挺过”疫情，是2020年的第一道关卡。

投资机构在以实际行动驰援武汉的同时，也对接下来一级市场可能发生的投资环境予以预测和建议。

经纬创投张颖：融资周期延长，保持持续融资直到资金到账

经纬创投创始人张颖在分享经纬创投对此次疫情对经济影响的研判提到，疫情对宏观经济以及政策带来了至少两个影响：

一方面，停工造成的供给匮乏会一定程度导致物价上涨，CPl将在短期内承压；

其次，财政和货币政策刺激有望超前释放，短期内利好提振市场信心，加速生产恢复；

而对企业经营方面，则造成了四大影响：

第一，现金结算变长、变难；

第二，物流交付成本升高、交付周期变长；

第三，企业销售额下降导致固定成本摊销增加；

第四，库存加大倒逼的经营性现金流压力以及流动性风险。

在2019年资本寒冬阴霾仍未消散时，疫情的发生将给一级市场带来以下几点影响：

第一，观望情绪将会持续加重，大部分标的会面临Q1、Q2数据下滑的挑战，本年度融资窗口将从Q2后延到Q3-Q4；

第二，融资周期将会显著延长，交易变化将会增多，今年有融资计划的企业务必不能放松提防交易风险，应保持持续的融资状态直到资金到账；

第三，投资者避险情绪将会提高，严重亏损（月度亏损在收入50%以上）或者低于6个月现金流都会成为投资交易的实质性障碍；

第四，如严重亏损，现金流低于6个月，无论增长是否达到预期都建议迅速调整经营模型，优先转正现金流，最好转正损益，经营调整动作务必要大于融资动作。

红杉资本：关注现金流变动，建立敏锐前中后台联动机制

面对疫情可能对企业带来的影响，红杉资本中国对企业提出以下三点建议，

1.保持对现金流变动的关注，做好企业自身发展和社会责任的统一。要测算现金流在销售短期递减，而租金、人力费用等固定的运营成本与管理费用不变的情况下，可能对公司业务产生的影响。

2.保持对疫情动态的及时关注。提前了解自身企业和上下游企业员工节后是否可以正常返工，判断能否正常交付产品与服务，同时要建立更敏锐的前中后台联动机制。如处在疫区的仓库不能正常发货等，要早做排查，做好预案。

3.要坚持以人为本，持续关注员工的身体和心理健康。关怀员工福祉的企业更容易在内部形成万众一心的合力，并为企业未来的发展壮大打下更坚实的基础。

梅花创投吴世春：资本对于重资产模式项目更谨慎

梅花创投创始人吴世春建议创业公司疫情之下，关注以下几项核心指标：迅速盘点危机时现金可用月数；提高线上化收入比例；提高业务的IP化能力；尽快创新业务模式。

如果企业业务碰到巨大挫折，梅花创投建议针对以下几大需求进行转型：

第一，机器替代。包括泛机器人，像无人机、工业机器人、智能AI和人工智能软件都是机器替代的一种方式。

第二，刚性需求。刚性需求是维持人们基本的生活、娱乐和企业运转所需要的需求。衣食住行、企业运维、企业获客等都是刚性需求。

第三，口红效应。在经济不景气的时候，”口红效应“也会变得很明显。

第四，线上替代，或者远程替代。远程替代人去现场，这类产品和服务将会大行其道。

此外，此次危机也将使得资本对于创业项目的判断标准会发生一些变化：

由原来重视现金流，变成更加看空重资产的模式；资本对像人员工资、房租、设备租赁等这些成本占比过高的重资产模式，更加谨慎；资本对组织的灵活性会有考核，希望公司的组织能够有小组织和活力。

易凯资本王冉：把融资的准备工作通过远程方式提前完成

在易凯资本王冉看来，当前疫情对创投企业上半年融资的影响就是，会将整个决策、融资周期后延，“把上半年的事拖到下半年”。他建议，那些原本计划节后启动融资、希望在6月底之前拿到钱的创业公司：

首先，想办法开源节流，创始人要把健康现金流和最低现金储备作为头等大事来抓。

事实上即便没有这次疫情今年也会是现金流之年，现在只是疫情把现金流的重要性又放大了10倍而已。健康现金流意味着每个月入大于出，健康现金储备意味着如果没有收入至少可以撑9～12个月。如果做不到，该收缩收缩，该搬家搬家，该裁员裁员。

第二，尽快找现有股东开始沟通，寻求救急办法。

他们是同一条船上的战友，只有他们才最有动力确保你不被冻死在这个疫情肆虐的冬天。提前把应急的过桥或者可转债谈好，成本高一些也没关系，一定要确保他们的钱立等可取。

第三，用好疫情时间，尽量把融资的准备工作通过远程办公的方式提前完成。

第四，如果你是受疫情影响较大的企业，除非万不得已，在生意没有恢复到正常水平之前不建议启动融资。

因为两边围绕不确定性的立场会差距很大，创业者会普遍认为这是一次大型意外，很快自己的公司还是会回到原来的增长曲线上；投资人则可能会有非常不同的看法。

特殊时期，一场经济保卫战正在打响，一系列新的重要举措陆续出台。

2月2日，中国人民银行称，3日将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。同日，证监会相关负责人回应市场关切称，3日股市开市是权衡各种因素的结果，并透露更多支持政策正在路上。

当日晚间，财政部通知称，对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持。

此外，投资人、创业者们也纷纷献策，提出面向受此次疫情影响较大的中小企业的扶持政策。

加华资本宋向前：降税减负，为中小、实体企业提供专项贷款

加华资本创始合伙人兼董事长宋向前发文呼吁，疫情之后，经济可预见的大面积滑坡，民间力量的相互救济只能减缓问题，却无法真正解决问题。

因此，为尽早提振疫情期间各种问题，加华资本呼吁：

首先，可进行适应现状的直接降税减负。一方面缓解中小企业面临“无所得却要交税”的不合理局面，另一方面减少特定社会阶层在经济恢复初期的结构性矛盾。

其次，推行灵活用工、租金减免以惠民达众。可给予规模化补贴，并通过减租免租等方式精准惠及中小企业，降低其日常经营负担。

再者，精准滴灌，强化对服务业的资本支持。

建议充分鼓励商业银行为中小企业拓宽融资通道，针对部分历史经营业绩良好、但迫于疫情影响遭遇现金流困境的企业，提供中长期低息甚至无息贷款，并加大资本扶持力度。

此外，鼓励创新商业模式，积极探索新资源。

优客工场毛大庆：疫情对经济转型下的中小企业是持久考验

日前，优客工场创始人毛大庆在其个人微博发文表示：

对于推进五年双创的中国、处于经济转型期的社会，及中小企业和实体经济转型者而言，此轮疫情将是况日持久的挑战和考验，如果不加强预判，坚决果断采取措施，后果将十分严重。

他就此建议政府出台相应政策，帮助企业渡过难关，具体建议：

1、减少或延迟实体行业，尤其是消费相关行业的政策性支出，比如：延缓五险一金的缴纳；

2、降低企业财务成本，提供相对宽松的专项贷款，解决企业资金问题；

3、对受冲击企业从税收方面给予支持，减免各项税负；

4、在能源、交通、运输方面给予优惠政策，降低企业运营成本；

5、鼓励企业创造就业岗位，给予专项奖励。