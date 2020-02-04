金格电子签章与统一操作系统UOS完成适配

统一操作系统UOS基于Linux最新内核研发，适用于党、政、军、企、金融、教育、能源、电力、交通等等各类办公和自用的应用场景；集成了最新一代操作系统所具有的安全稳定、美观易用、智能协同、技术创新等特点，通过桌面版和服务器版系列产品，为用户提供稳定可靠、性能卓越的操作系统软件。

近日，金格科技公司推出的独自研发的电子签章产品(iSignature)与统一操作系统UOS完成产品兼容性互认证测试。本次适配平台环境基于龙芯、兆芯、鲲鹏、飞腾四个CPU平台。

该套电子签章解决方案采用拥有自主知识产权的电子签章核心技术，可以全方位确保文档安全可靠，符合《安全电子签章密码技术规范》，支持所有符合信创标准的OFD版式阅读器。一次集成，多种应用环境使用，无需配置，便于移植支持和满足OFD文档规范的签章互验互通。

采用SM系列国密算法，通过了国家密码管理局的商用密码技术鉴定，系统设计符合《党政机关电子印章应用规范》，自主安全。全面支持国产CPU、操作系统、办公软件、密码设备等应用环境，实现了在国产软硬件环境下对OFD文档的电子签章应用。

应用优势