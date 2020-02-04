2019年全球半导体行业营收大跌12%，内存最惨

2月4日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2019年全球半导体行业营收为4121亿美元，与2018年相比大跌12.1%，这是自2001年以来的最大降幅。

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2019年12月，全球半导体行业营收达到361亿美元，与2018年12月相比同比下降5.5%，与2019年11月相比环比下降1.7%。

去年第四季度，全球半导体行业营收为1083亿美元，与2018年第四季度相比同比下降5.5%，但与2019年第三季度相比环比增长0.9%。

美国半导体行业协会总裁兼首席执行官（CEO）约翰•纽佛（John Neuffer）表示:“在一系列因素的影响下，包括产品定价的周期性，全球半导体行业营收在2019年大幅下降，同比下降12%。该市场在2019年下半年有所反弹，从去年第三季度到去年第四季度略有增长，预计到2020年将出现温和的年度增长。”

2019年，一些半导体产品类别脱颖而出。从销售额来看，内存和逻辑是最大的两个半导体类别，每个类别的销售额在2019年均达到1064亿美元。微集成电路，包括微处理器，是第三大半导体类别，该类别2019年的销售额为664亿美元。

按美元价值计算，2019年，内存产品的销售额大幅下降，与2018年相比同比下降了32.6%。在内存类别中，DRAM产品的销售额下降了37.1%，NAND闪存产品的销售额下降了25.9%。

不包括内存产品的销售额，所有其他产品的销售总额在2019年下降了1.7%。光电产品的销售是一个亮点，2019年同比增长9.3%。

美国半导体行业协会表示，所有地区的半导体年销售额都有所下降，其中欧洲下降7.3%、中国下降8.7%、亚太/其他地区下降9.0%、日本下降10.0%，美洲地区下降23.8%。