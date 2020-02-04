阿里巴巴永久清退15家涉嫌销售问题口罩的店铺

阿里巴巴集团平台治理部公布了疫情期间严控商品质量及违规商家的治理情况：截至目前，已永久清退15家涉嫌销售问题口罩的店铺，其中5家被移送执法机关。

阿里平台治理部相关负责人表示，疫情期间，阿里已拦截、删除可疑问题口罩57万件，15家店铺因严重违规被永久清退，其中5家被移送执法机关、追究法律责任。

此外，阿里巴巴主动协助各地执法机关严查源头，严厉打击制售假冒伪劣口罩的不法分子。截至2月3日，阿里安全已协助全国14个省份30个地市公安机关，侦办制售假冒伪劣口罩等违法案件128起，抓获犯罪嫌疑人65名。

1月21日晚，淘宝在官方微博发布声明：“向平台所有口罩类销售商家发出呼吁和要求，绝不允许涨价销售，保障货源充足，同时官方马上启动补贴，阿里健康‘急送药’春节期间也将继续服务。一起携手竭尽所能，共克时艰。”是业界首个发出相关呼吁的电商平台。

据介绍，从1月中旬起，阿里对口罩等类目商品加强资质审查，利用算法技术和长期积累的打假经验，对不实宣传、滥发商品、疑似假冒伪劣等行为均从重从严从快处理，从限流、屏蔽、下架相关商品，到直接永久关闭问题店铺，淘宝也在阶段性的同步公示违规处罚名单。

“我们在此更呼吁所有电商平台，携手将问题商家拉入‘黑名单’，断绝他们在其他平台继续作恶的机会，一定要让违规者付出最沉重的代价。”阿里平台治理部相关负责人说。