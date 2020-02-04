天津发布5G规划：到2022年建成5G基站4万座

昨日，天津市人民政府发布《关于加快推进5G发展的实施意见》(以下简称《意见》)，要求抢抓第五代移动通信(5G)发展机遇，全面推进网络强市建设，加速构建天津市战略性新兴产业体系，全面助力“天津智港”建设。

根据《意见》，到2022年底，天津将建设5G基站4万个，实现5G网络全覆盖、行业应用热点区域深度覆盖、按需提供5G网络服务的新局面；5G示范应用场景超过100个，全面覆盖农业、工业、服务业等主要产业和领域；打造10家以上5G产业链核心企业，全市5G产业规模达到300亿元(人民币，下同)以上，带动相关产业规模达到1000亿元以上，建设全国重要的5G核心元器件行业创新聚集地，成为中国5G产业发展先进地区。

为实现这一目标，《意见》要求构建先进基础设施，推进5G应用发展，引领5G产业创新聚集发展。在中新天津生态城等区域，开展智慧城市建设；支持制造企业向数字化、网络化、智能化转型；加快5G在视频监控、大型装卸设备远程操控、无人驾驶集装箱卡车等方面的示范应用，提高港口自动化、智能化水平。

同时，推进配电网信息化、智能化和自动化改造；打造融合5G和车对外界的信息交换(V2X)技术的车联网直连通信开放路段；结合金街步行街和五大道、意式风情街、时代奥城等重点夜间经济示范街区建设，建设5G示范商圈；开启5G体验式教学；实现智慧文旅、智慧媒体、智慧医疗。

官方将加大政策支持。2019年至2022年，通过市、区两级智能制造专项资金对5G示范应用场景予以奖励，每年评选示范应用场景20个，每个场景最高奖励200万元；对承担国家5G重点专项的企业按中央财政支持金额给予等额奖励，每个项目最高奖励1000万元。充分发挥智能制造专项资金等引导作用，重点支持5G发展。