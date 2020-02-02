韩国5G流量已占全部移动流量的21%

根据韩国电信监管机构的最新数据，在推出新技术不到一年的时间里，韩国的5G网络现在承载着该国所有无线网络流量的近四分之一。

研究和咨询公司Strategy Analytics的分析师Phil Kendall明确介绍了自2019年初韩国运营商推出5G技术以来，整个韩国的5G增长情况。

12月数据显示韩国共有467万个5G连接，当月增加了31.3万。自8月以来，每月净增加量持续下降。11月份平均5G使用量为27.3GB月，而4G为9.7GB，3G为0.16GB，2G为4MB。5G现在占移动连接流量的21%。

机构指出，该国5G网络大流量的部分原因是，韩国的5G客户大多报名参加无限数据计划。目前，韩国超过三分之二的5G用户采用了无限制计划，远远超过4G和3G用户，并且韩国5G用户在2019年第四季度平均每月消费33GB。

目前，韩国的三个无线网络运营商SK Telecom，KT和LG Uplus都提供5G服务，尽管SK Telecom在5G市场份额方面占据了领先地位。

韩国长期以来一直是一种技术试验场，这要归功于大量热衷于技术的公民以及政府对创新的重视。在5G中，该国受益于广泛的用于回传的有线网络以及大量未使用的灵活中频带，这对于5G覆盖范围和容量都是理想的选择。此外，该国的面积约为美国的1%，与美国田纳西州的面积大致相同，这使韩国运营商更容易用5G信号覆盖广大人口。

话虽如此，但鉴于Verizon和AT&T等美国运营商并未披露此类统计数据，因此很难评估美国在5G客户和网络流量方面如何与韩国抗衡。

尽管韩国在5G方面早已领先，但中国对5G的推动无疑将使韩国黯然失色。尽管5G在中国还只有几个月的时间，但截至2019年底，中国三大移动网络运营商已在50个城市提供5G服务，部署了13万个基站，约有1000万用户签约，出货了1380万部手机。