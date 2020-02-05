在线办公初体验：远没想象中美好

不用赶公交，不用挤地铁，不用担心迟到。不必在意服饰，不必担心坐姿，不必刻意摆出某种样子。可能你曾经幻想过在家办公的好处，但是想象成为现实，现实不是曾经想象的样子。

新冠疫情的重压之下，远程在线办公成为很多企业的临时刚需。钉钉、企业微信等工具迅速升级了服务能力，以适应激增的用户需求。但复工之后，还是出了意外。开通电话会议，声音不畅，同步消息延迟，甚至普通的信息发送也遭遇故障。

激增的用户需求，成为产品发展的机遇。但疫情过后的用户留存，仍是挑战。而对很多开始在线远程办公的人来说，原本以为在家工作可以轻松自在，真实行起来，发现反而要消耗更多时间精力。

在家办公并不自在

躺在沙发上抱着电脑，开着电视，旁边放着茶水零食，不停地回复信息做数据统计报告——对卜瑾来说，这是她曾设想过的远程办公生活。现在她真正在家工作，却并不愉快。

2月4日上午，在汽车行业从事二线内勤工作的卜瑾通过腾讯会议接入部门会议，可是服务故障，出现卡顿。而在前一日，也就是许多企业在今年春节复工的头一天，她已经有过类似体验。

“预订9点的部门会议，到时间却进不去，反复出现异常提示，后来进去说话没声音”，卜瑾谈到她的在线办公遭遇表示，退出重进，反复多次后，腾讯会议终于体验可以正常，但听说人数多的部门还是不能正常使用。

因为疫情防控的需求，很多人开始了头一遭的在线办公体验，卜瑾正是其中一员。身处郑州，当地政府规定，非疫情防控必需企业，2月9日24时前不得复工。但因为店内业绩压力较大，于是紧跟集团步伐，要求每天9点和18点进行部门线上晨夕会议，结束后，管理团队还要再进行新的会议。

在家办公的真实体验，远不像当初想象的那般美好。有人感慨，还不如回到办公室去。卜瑾坦言，“觉得领导和同事话太多，半天说不到重点反而耽误自己工作效率。”如果是现场一起讨论工作，说明工作重点后，不想听的，她就可以借口走掉。

人工智能企业的运营合伙人大为也提到了类似情况。他所在的企业日常会用到企业微信和钉钉，而在远程办公第一天，企业微信崩了，勉强在钉钉上开了四个电话会议。他吐槽，“这应该是阿里第一次在社交领域打爆腾讯吧”。

大为讲述了故障的经过，会议原定9点半开始，涉及产品、研发，算法、运营等二十来人。9点50，人到齐，但使用企业微信开会不久，便遇到各种连接问题，导致无法继续。最终切换钉钉，不过也遇到了通话质量差和掉线的情况。

在2月3日，作为关注最多的两大远程办公工具，钉钉和企业微信集体崩溃的话题引起诸多讨论。有人主持会议，直接掉线。有人想开视频会议，一天都没开成。

在家办公依然要完成既定任务。自由自在，并不存在。

疫情中的特殊战场

开工首日，钉钉们的故障主要来自激增的用户需求。

2月3日中午，钉钉方面对故障给出回应。据其表述，春节假期后开工第一天，超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。而早上9时，新年开工，海量企业和组织的早会全面开展，瞬间同时发起海量各类会议直播，网络暂时出现限流。

在企业微信方面，给出的理由类似：数百万家企业使用企业微信线上办公，远程协作。“会议”功能访问量激增，出现短暂限流情况。

所谓“限流”，有技术人员在采访中给出了通俗的解释：平时的流量需要大约10台服务器承载，用户需求忽然多了，需要50台服务器承载，企业微信和钉钉需要一个时间来扩容，增加服务器。限流就是在扩容期间，直接拒绝掉一些用户访问。这可能让很大部分的用户没法使用服务，但如果不限，剩下10台服务器也会崩溃。

实际上，很多科技企业对疫情的影响做出了快速反馈，包括对远程办公需求的支持，也早有行动。

在协同办公方面，1月24日到3月1日期间，腾讯会议面向所有用户免费开放了100人不限时的会议功能；1月27日，飞书宣布，1月28日-5月1日期间，将向所有用户免费提供远程办公及视频会议服务；

1月28日，企业微信梳理办公指南，在疫情期间，将会议人数上限升级到300人，针对医疗行业，提供在线问诊，以减少线下接触避免交叉感染；针对教育行业，提供家长通知功能，保障家校信息互通。

1月29日，钉钉发布公告，经过紧急开发，于当日凌晨五点全量发布员工健康功能，并免费开放百人视频会议功能，向1000万家企业免费开放全套的“在家办公”系统。

对许多企业来说，新冠疫情之下遭受巨大打击，而作为线上协同办公的工具，钉钉等一众产品迎来发展契机。

Global Workplace Analytics调查数据显示，2005年中国仅180万名远程办公员工，到2014年上升到360万，九年间年均复合增长为8%。

招商证券报告指出，远程办公在欧美较为普及，在中国普及率虽低，但维持一定的增速，未来还有巨大的渗透空间。此次钉钉、腾讯、华为、字节跳动等相关产品均推出一定时长的免费举措，可加速培养用户习惯。

易赚SCRM创始人高振刚向新浪科技表示，电商在中国的发展，与SARS把相关需求激活有关。而现在，其实也有巨大的机会。

新风口或有新故事

疫情之下，一些临时性的需求成为钉钉等产品的发展契机。

为响应教育部“停课不停学”号召，钉钉发起“在家上课”行动计划，截至1月31日，广东、江苏、河南、山西、山东、湖北等20多个省份加入该计划，超过1万所大中小学、500万学生将通过钉钉直播的方式上课。

在企业微信方面，也受到校园师生关注。广东江门的易安向新浪科技讲述了他们借助企业微信直播的过程。

作为高三学生，时间非常宝贵。易安表示，使用企业微信这个App，是因为了解到它可以支持多人视频，然后正好数学老师想做网上直播，继续进行二轮复习。不过遗憾的是，虽然试播时，清晰度、流畅度方面都正常，但到2月3日下午正式直播，也遭遇了故障。

这部分临时激增的需求，在疫情结束后可能随之会消失。不过整体来看，疫情必然会加速企业、机构数字化的进程。

高振刚分析，从To B角度来讲，像很多餐饮行业，原来不考虑数字化经营，但现在纷纷考虑中央厨房加企业微信的模式。此前，中央厨房需要靠美团来获客，但现在他们自力更生，直接把周边几十个小区变成好友关系。据他从行业内部人士了解，有一些中央厨房没有受到疫情影响，业务反而增加。

其他行业也是类似，疫情推进其数字化经营需求，“把有心的人激活了”。

站在To C的角度，企业被迫数字化办公，也潜藏发展机遇。在高振刚看来，第一，线下办公的效率已经优化得差不多，疫情让大家意识到，需要优化在线办公的效率了。再者，疫情会让大家发现，有些事情通过在线处理反而效率更高。年前，易赚去推进数字化销售，大家接受度有限，不过疫情推动下，会发现在线销售可以做得更好。

而从争抢数字化办公市场的角度来看，无论疫情过后有多少用户存留，眼下都是钉钉们谋取发展的必争时机。

Baidu指数显示，自一月末以来，钉钉、企业微信的搜索数据持续大幅上涨。企业微信数据显示，开工第一天（截至2月3日下午6点前），数百万企业使用企业微信，是去年同期的三倍，数千万用户使用企业微信远程办公。

国金证券分析指出，短期看，协同办公软件企业将显著受益于疫情影响，但随着疫情逐步恢复，远程办公模式能否颠覆传统办公模式，还要看各类远程办公产品的服务能力，以及传统企业组织架构、办公模式等是否可以借此契机进行转变。

值得注意的是，对一些相对小众的协同办公软件而言，这次机会更需抓紧。

在高振刚此前感受中，飞书、WeLink可能已经没有特别大的发展机会，不过在特殊背景刺激的临时性刚需下，虽然钉钉和企业微信依然是用户首选，但变数出现了。他表示，上述这些软件在OA(办公自动化)层面的功能上，其实半斤八两，其中钉钉表现最强，不过在其使用感受中，飞书、WeLink这样的后发参与者，有更先进的协同理念。

总的来看，疫情之下，大家都得到了加速发展的机遇，不过所面临的考验，不会随着疫情的结束而完结。新风口的新故事，刚刚开始。

（以上人物，卜瑾、大为、易安为化名）